La selección de la terna para nombrar al titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción tuvo un sesgo muy pronunciado para favorecer a ciertas personas, denunció Annabel Quintero Molina, aspirante descartada del proceso.

“Hubo un voto que, o te hundía o te levantaba, en este caso se le da una puntuación muy alta a unas de las aspirantes con 25 puntos y a mí me da 10... con eso me sacó para ponerme en cuarto lugar... hay un sesgo muy pronunciado para asignar a estas personas, y en lo particular a una mujer, a Rosy Lizárraga (Rosa del Carmen Lizárraga Félix)”, denunció Annabel Quintero.

“Este sesgo que trae esta votación del presidente del Comité de Participación Ciudadana está muy tendencioso a darle legitimidad a otras personas, en este caso a Rosy Lizárraga... estuvo muy raro, y más que todo, no están definiendo cómo determinó esa evaluación para dar esos 10 puntos”, agregó Quintero Molina.

Apuntó que al presidente del CPC, Fernando Ruiz Rangel, le quedan 10 meses en su gestión, por lo que habrá que ver a dónde irá tras dejar el puesto, pues eso esclarecerá la postura que tomó con esta votación.

Por otro lado, indicó que Rosy Lizárraga, elegida dentro de la terna final, no cuenta con experiencia ni el perfil para poder ser considerada en la contienda.

“No desdeño su capacidad en temas de comunicación, de transparencia, pero nunca ha auditado, nunca ha visto unos temas de fiscalización de recursos públicos, entonces en ese tenor ella no tiene esta parte de ese expertis, porque es muy técnico”, explicó Quintero Molina.

Lamentó estos actos de presunto favoritismo y manejo de relaciones en un organismo que, en teoría, debería combatir estas prácticas.

“Creo que si es el órgano garante para combatir la corrupción, y hay corrupción al interior, no podemos ser omisos, no podemos quedarnos callados”, aseveró.