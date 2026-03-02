Aspirantes a síndicos en Culiacán bloquean la Obregón ante retraso en convocatoria

Con gritos de habitantes y aspirantes de diversas sindicaturas de Culiacán colapsaron el tráfico en el Centro al bloquear la Avenida Álvaro Obregón.

La manifestación, que inició alrededor de las 10:30 horas, surge como protesta ante la negativa del Ayuntamiento de publicar las bases para la renovación de los síndicos municipales, un proceso que, aseguran, debió iniciar desde mediados de febrero.

Atanacio Félix Juárez, habitante de la sindicatura de Emiliano Zapata, quien señaló que esta es la quinta ocasión en que acuden al Palacio Municipal sin recibir una respuesta clara.

“Queremos que salga la convocatoria porque queremos nuevos síndicos”, sentenció Félix Juárez.

Según los manifestantes, las autoridades han respondido con evasivas, asegurando que va a haber tiempo, cuando legalmente los actuales síndicos ya cumplieron su periodo de tres años.

A diferencia de otras movilizaciones, los presentes enfatizaron que no hay líderes individuales y que los gastos de transporte fueron cubiertos por sus propios medios.

“Aquí no hay un líder, venimos todos a lo mismo, todas las sindicaturas”, explicó.

También detalló que en la protesta participan comitivas de Tacuichamona, Baila, Emiliano Zapata, Costa Rica, Quilá, El Salado y Culiacancito.

Abraham Valenzuela, aspirante de Tacuichamona, denunció que la administración municipal está utilizando el argumento de la inseguridad como un pretexto para retrasar el proceso, sin embargo, los manifestantes cuestionaron esta postura, señalando que la inseguridad no fue impedimento para movilizar al País durante la reciente elección del Poder Judicial.

La exigencia principal es ser atendidos directamente por el Alcalde y los ciudadanos rechazaron ser atendidos por personal de segundo nivel o del área jurídica, a quienes acusan de no ayudarlos.

“Nos han amedrentado que si por qué estamos cerrando, que es vandalismo. Estamos manifestando nuestros derechos como pueblo”, aclaró Abraham Valenzuela.

Los manifestantes quieren obtener un compromiso formal y la publicación de la convocatoria, pues consideran que el Gobierno Municipal busca imponer la permanencia de los síndicos actuales, a quienes acusan de no trabajar por sus comunidades en temas críticos como la recolección de basura e inseguridad.