Asume Ana Francis Chiquete como Senadora al suplir a Imelda Castro

Ana Francis Chiquete Elizalde asumió como Senadora de la República tras rendir protesta en sustitución de Imelda Castro Castro, quien solicitó licencia para separarse del cargo.

A través de la red social Facebook, expresó que recibía esta oportunidad con humildad, destacando que asume esta nueva responsabilidad con el objetivo de servir a la ciudadanía y dar continuidad al proyecto político actual.

Chiquete Elizalde subrayó que su trabajo en la Cámara de Senadores estará alineado con la administración federal.

Manifestó su convicción de seguir trabajando para fortalecer lo que denominó el segundo piso de la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su mensaje, la Senadora puntualizó que las causas que guiarán su mandato son aquellas que buscan el bienestar común, impulsando políticas que beneficien a todos los sectores de la población.

Agradeció a quienes la han acompañado en su trayectoria, reconociendo el camino compartido que permitió alcanzar este escaño en el Senado.

“Seguimos construyendo con responsabilidad, esperanza y compromiso”, asentó.

También en su declaración reafirmó su postura de trabajo constante por el Estado de Sinaloa en esta nueva etapa legislativa.