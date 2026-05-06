$!Asume Itzel Núñez Carrillo como nueva Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Culiacán

Itzel Aglaé Núñez Carrillo rindió protesta como la nueva Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Culiacán, durante sesión extraordinaria del Cabildo este 6 de mayo.
La funcionaria asumió el cargo para cubrir la vacante que dejó Ana Miriam Ramos Villarreal, actual Presidenta Municipal de Culiacán.
A su vez, el ascenso de Ramos Villarreal a la Presidencia Municipal fue consecuencia de la licencia temporal que solicitó el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil el pasado 1 de mayo, para separarse temporalmente de su investidura.
Todo esto, en medio de acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, por presuntos vínculos de Gámez Mendívil con el crimen organizado.