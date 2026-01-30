$!Asume José Luis Moreno presidencia de la CEAIP Sinaloa en medio del proceso de extinción del organismo

El pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa eligió por unanimidad a José Luis Moreno López como nuevo comisionado presidente del organismo para el periodo 2026-2028. La nueva gestión se dará en medio del proceso de transición derivado de la reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado, que contempla la desaparición del organismo garante de la transparencia. En su mensaje como presidente electo, Moreno López señaló que la CEAIP continúa vigente mientras no se publiquen las leyes secundarias correspondientes, por lo que sus resoluciones siguen siendo obligatorias para los sujetos obligados.

“Es necesario señalar esto para que se entienda perfectamente: que la Comisión está vigente y no ha sido extinguida y hasta ahorita tenemos presupuesto. Es cierto menor que el del año pasado para funcionar y está presupuestado para todo el año”, apuntó. Indicó que su gestión estará enfocada en garantizar el acceso a la información, la protección de datos personales y en conducir un cierre institucional ordenado, sin rezagos. Reiteró que la transparencia es un derecho ya ejercido por la ciudadanía y una condición indispensable para la confianza pública y la vida democrática, aun en el contexto de transformación institucional.

“No sabemos exactamente para cuándo se tenga la intención ya real y política de hacer las leyes secundarias y entonces sí publicarlas y una vez publicadas, si entran en vigor, sabemos que ya no seremos como tal ya Comisión y organismo autónomo, pues queremos señalarles a todos... [que] vamos a hacer lo que nos corresponde hacer en favor de la transparencia y hacer que esa obligación que está señalada en la Constitución se cumpla” Durante su mensaje de cierre, la comisionada presidenta saliente, Liliana Margarita Campuzano Vega hizo un balance de su gestión, la cual estuvo marcada por la incertidumbre generada tras la reforma constitucional federal y estatal que plantea la extinción de los organismos autónomos de transparencia. Señaló que, ante ese escenario, la prioridad fue garantizar los derechos laborales del personal, mantener la operatividad institucional y proteger los archivos y funciones sustantivas del organismo. Destacó que en 2024 el 94.5 por ciento de las resoluciones emitidas por la CEAIP fueron favorables a las personas solicitantes de información, así como la entrega de reconocimientos a sujetos obligados con altos niveles de cumplimiento en materia de transparencia.