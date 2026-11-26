La Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa tomó protesta a su nuevo Consejo Directivo Estatal para el periodo 2026-2028, encabezado por la maestra Lucía Arizbe Ponce Cebreros, quien planteó como objetivos impulsar la certificación profesional y posicionar al organismo como una voz ante las autoridades de los tres niveles de Gobierno. Al asumir la presidencia, Ponce Cebreros manifestó que inicia esta nueva responsabilidad con entusiasmo y disposición de trabajar para fortalecer la representación de los colegios de profesionistas en la entidad. “Lo estoy tomando con mucho entusiasmo, con muchas ganas de trabajar para tener una asociación de colegios de profesionistas que en el estado de Sinaloa sea escuchada”, expresó.

Entre los proyectos de la nueva administración mencionó la búsqueda de mecanismos para certificar todas las profesiones en Sinaloa, al señalar que otros estados ya cuentan con este tipo de procesos. “Pues el plan es buscar la certificación de todas las profesiones aquí en el estado de Sinaloa, como otros estados ya las tienen”, indicó. Asimismo, señaló que pretenden continuar con proyectos científicos y de divulgación, entre ellos la publicación de revistas, libros y spots que contribuyan a la sociedad sinaloense.

Cuestionada sobre la situación que atraviesa Sinaloa, particularmente por la inseguridad y el deterioro económico, la nueva presidenta sostuvo que los profesionistas no deben mantenerse al margen de los problemas que enfrenta la entidad. “Como profesionistas no debemos eludir esta responsabilidad de lo que está pasando aquí en Sinaloa, como viene siendo la inseguridad, la economía que está bajando”, manifestó. Para ello, explicó que buscarán establecer coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, a quienes pretenden presentar proyectos de trabajo desde los distintos colegios. “Es trabajar tanto con las autoridades municipales, estatales y federales, presentarles unos ciertos proyectos de trabajos”, señaló.