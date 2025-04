$!Asume Luis Gaxiola Sanz dirigencia de Canacintra en Culiacán; rinde protesta con su mesa directiva

También, se impulsará el desarrollo empresarial, donde la capacitación será una constante practica de calidad, se van a ofrecer talleres, conferencias, desayunos industriales y clubs de lectura tocando temas tecnología, resiliencia, finanzas, planeación estratégica.

Por otro lado, se impulsará el crecimiento de la economía local, se promoverá la exportación, buscando que negocios locales entren a nuevos mercados.

Por último, se buscará reforzar la comunidad empresarial, donde se espera que cada afiliado sienta el respaldo que necesita para crecer, encontrarán ideas, contactos y oportunidades.

“Habrá giros inesperados, desafíos, momentos que nos exigirán adaptarnos, pero algo tengo claro cambiaremos el camino si es necesario, buscaremos la forma de seguir avanzando, ajustaremos los objetivos cuando el bien común así lo requiera, pero jamás perderemos el rumbo, construir juntos una Canacintra más fuerte, más unida y visionaria”, dijo Gaxiola Sanz.

Sergio Antonio Álvarez Torres, quien estuvo al frente de la cámara directiva durante el periodo 2022-2025, habló sobre sus logros durante esos años y agradeció a todos los que lo acompañaron durante estos años.

“Hoy me voy no satisfecho, me voy en paz porque hay mucho por hacer, por realizar...Hoy concluyo un ciclo para mí, presidir cámara en la delegación Culiacán ha sido un honor, un privilegio y un aprendizaje que me llevo, mi propósito siempre ha sido dejar un presente de unión, de trabajo, buscando lo mejor para quienes forman la cámara”, comentó Álvarez Torres.

Reiteró su apoyo a Luis Arturo Gaxiola y señalo que le queda la responsabilidad de seguir con el trabajo.

“A nuestro nuevo presidente le queda la responsabilidad de seguir con este esfuerzo que hoy tenemos y que queda inconcluso por el Culiacán que hoy vivimos y que necesitamos que cambie”, comentó.