Porta calzado deportivo, jeans y una camisa de manga corta blanca, pero no luce desaliñada pues combina su vestimenta con joyería: media decena de pulseras de distintos colores bailan en sus brazos al ritmo de sus movimientos y unos largos aretes enmarcan su rostro, que se encuentra libre por esa coleta alta que adoptó como insignia.

“Lo que hicimos en la Ciudad de México, nosotros le dimos a la policía la atribución para ser inteligencia e investigación y eso cambió mucho la cero impunidad particularmente para el homicidio y los feminicidios, que son digamos los delitos más importantes a disminuir, claro que también el robo y el robo con violencia, obviamente secuestro también, y eso ayudó mucho porque más allá de la denuncia del ciudadano es la policía que normalmente es preventiva hace investigación de inteligencia y se coordina con la Fiscalía para poder hacer carpetas de investigación adecuadas, eso cambió la dinámica en la ciudad y yo creo que es algo importante que debe tomarse en cuenta”, señala.

En el tema de las desapariciones, Sheinbaum Pardo también pone de ejemplo la Ciudad de México durante su administración y las labores para atender los casos de personas desaparecidas.

“Nosotros en la ciudad hicimos un trabajo, porque la Comisión Nacional de búsqueda daba un número para la ciudad, entonces nosotros tomamos todos los casos para saber cuántos de esos casos realmente eran desapariciones y cuántos eran casos de desapariciones que después aparece la persona, más bien de desapariciones digamos temporales y no provocadas por la delincuencia. Encontramos que alrededor del 75 por ciento de los casos tenía alguna relación con alguna de las bases de datos del gobierno, entonces empezó una búsqueda casa por casa y empezamos a encontrar a muchísimas personas, sé que esto también se está haciendo a nivel nacional”, destaca.

Durante 2022 México alcanzó la cifra de 100 mil personas desaparecidas, de las cuales el 30 por ciento corresponde al sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Esta cifra ha ido a la alza en el último año, pues durante el primer trimestre de 2023 desaparecieron 2 mil 095 personas, esta cifra significa un aumento del 20.54 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2022 en el que ocurrieron mil 738 desapariciones, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Sobre estos datos, Sheinbaum Pardo propone cerciorarse de que estas personas se encuentran realmente desaparecidas.

“Lo primero que hay que hacer es garantizar o cerciorarnos del número de personas verdaderamente desaparecidas y, segundo, donde hay desapariciones ya reconocidas como desapariciones forzadas, la gran mayoría de ellas están vinculadas o con delincuencia organizada o con violencia de género, en caso de la ciudad te lo digo y a nivel nacional es una cifra parecida. Entonces, pues es lo mismo, atacar a los generadores de violencia y la delincuencia organizada y en el caso de feminicidio hacer un esquema de cero impunidad”, mencionó.

En el tema de violencia organizada, la aspirante a la candidatura de Morena define que ésta se ha limitado en regiones del país.

“Hay que decir que la violencia organizada se ha concentrado en ciertas zonas del país, no es generalizado, y es ahí dónde hay que actuar con las fiscalías locales”, sostiene.

En este sentido, explica que de trabajar el tema de la seguridad en Sinaloa aplicaría protocolos similares a los aplicados en la Ciudad de México.

“Más allá del tema del narcotráfico y demás en Sinaloa, nosotros lo que hicimos en la ciudad fue cambiar, digamos el modelo de atención a la inseguridad más que en narcotráfico o en narcomenudeo, lo que nosotros nos orientamos fue a los generadores de violencia porque lo que te interesa es que no haya homicidios que no haya robos violentos que no hayan secuestro y eso nos dio mucho resultado”, expone.