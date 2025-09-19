Ataque armado en Villa Juárez ‘no pasó a mayores’, dice Gobierno

La agresión armada de este 18 de septiembre en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, donde resultaron seis personas heridas de bala, no pasó a mayores daños, señaló el Gobierno del Estado de Sinaloa.

El Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, destacó que pese a las personas lesionadas, entre las que se encontró un menor de 3 años de edad y sus padres, el saldo de la refriega fue mínimo.

“Afortunadamente no pasó a mayores, sin embargo esto no disminuye el hecho mismo de esta agresión”, declaró Castro Meléndrez.

El ataque se registró frente al aeródromo “La Luna”, por la carretera conocida como “La 20”, el cual dejó como resultado a seis personas heridas, entre ellas dos mujeres identificadas como Victoria de 31 años y Susana Margarita de 42, esta última es madre de Miguel de 3 años, quien terminó lesionado por esquirlas.

”Sin duda las situaciones de agravios a las personas, familias, pues son hechos inaceptables y en eso se trabaja por combatirlos”, manifestó el funcionario.

De acuerdo con el Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, las personas heridas por este atentado se encuentran estables. En el caso del menor y su padre, estos fueron atendidos en Navolato y los dieron de alta el mismo jueves, mientras que la madre continúa bajo vigilancia pero fuera de peligro.

Entre las otras personas heridas, especificó que un joven de 23 años recibió impactos de bala en sus extremidades sin requerir cirugía, uno más tuvo lesión en el abdomen y lo trasladaron a un hospital en Culiacán.