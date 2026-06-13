Ataques armados en Culiacán dejan a 5 personas lesionadas este viernes

Dos atentados a balazos registrados entre la noche del viernes 12 y la medianoche del sábado 13 de junio en Culiacán, dejó como saldo a cinco personas heridas por disparos de arma de fuego.

El primer evento fue alertado a las autoridades en la colonia Loma de Rodriguera, al norte de la capital, aproximadamente a las 23:00 horas, por la calle Mar Egeo y La Noria.

En este primer hecho, tres hombres fueron atendidas por paramédicos de Cruz Roja Mexicana tras ser agredidas en un domicilio del sector mencionado.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas, quienes fueron trasladados hacia un hospital para ser atendidos.

Posteriormente, alrededor de las 00:00 horas del 13 de junio, otros dos hombres que permanecen sin identificar fueron baleados en la colonia Renato Vega Alvarado, cerca del sector Villa Bonita, al sur de la ciudad.

Esta segunda agresión ocurrió por la calle Mina Real de Catorce, entre Límite y De Yacimiento, cerca de la Calzada de Las Torres, hasta donde atendieron paramédicos de Cruz Roja Mexicana para trasladarlos hacia un hospital.

Ambas escenas quedaron resguardadas momentáneamente por personal de seguridad, que acordonó mientras que agentes investigadores se movilizaron durante la noche y madrugada para recabar las evidencias de los casos.