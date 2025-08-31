Ataques en hospitales de Culiacán indican que el trabajo en seguridad no está concluido: Alcalde

CULIACÁN._ Los recientes ataques armados en hospitales de Culiacán fueron identificados por el Alcalde, Juan de Dios Gámez Mendívil, como un “indicador” de que el trabajo en materia de seguridad aún no está concluido.

Este fin de semana, en menos de 24 horas la ciudad registró tres ataques en hospitales públicos y privados, que dejaron seis muertos y dos heridos.

El primero ocurrió el viernes frente al Hospital Civil, donde al momento murieron tres personas y resultaron heridas una menor y dos adultos. Este domingo se dio a conocer que uno de los lesionados terminó perdiendo la vida.

Horas después, el sábado, un albañil de 20 años fue asesinado en una clínica privada del Centro y, casi simultáneamente, hombres armados ingresaron al nuevo Hospital General disfrazados de médicos, donde asesinaron a otro paciente.

“Para nosotros es un elemento, un indicador claro que el trabajo no está terminado en materia de seguridad, que debemos seguir trabajándolo”, subrayó.

“Tenemos que seguir trabajando, no podemos decir que la problemática ya se erradicó. Si bien todos los días hay resultados de detenidos de generadores de violencia, incautaciones, encontramos todavía elementos por los cuales debemos de seguir trabajando como lo ocurrido en los hospitales”.

A nueve días de cumplirse un año de la crisis de seguridad en la entidad, tras el estallido de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, Gámez Mendívil consideró que deben continuar sobre la misma ruta en la estrategia contra la violencia.

“Al margen de esos nueve días que dices que faltan para cumplir un año que detonó esta situación difícil para Culiacán y Sinaloa, pues tenemos todavía hechos lamentables... por lo cual debemos seguir trabajando. Es claro que el trabajo sigue pendiente por concluir entonces vamos a seguir en esa misma ruta”, reiteró.

El Alcalde fue cuestionado sobre por qué no se posiciona públicamente frente a la población que gobierna y respondió que las posturas del Ayuntamiento se reflejan en los resultados de las estrategias de seguridad.

“Porque es un trabajo que se hace de manera coordinada interinstitucionalmente, no es propiamente una tarea exclusiva del Ayuntamiento, nosotros hacemos todo lo que está en el marco de nuestra competencia”, dijo.

“Los posicionamientos son con el mismo trabajo. Hace cinco días tuvimos una reunión con el Consejo de Seguridad para estos mismos efectos”.