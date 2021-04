Atender la primera infancia no se limita a la educación: Pacto por la Primer Infancia

El brindar atención y garantizar los derechos de niños y niñas sinaloenses que se encuentran en la etapa de la primera infancia no se limita a estrategias gubernamentales en el plano educativo, pues esto es minimizar la situación, señaló Natalia Bojorge, coordinadora de comunicación de la organización Pacto por la Primera Infancia.

La primera infancia es la etapa que contempla la vida de una persona desde su gestación hasta los 6 años de edad, misma que abarca parte importante del proceso de formación de un ser humano, indicó la activista.

“Es una etapa en la que hay un pico de la arquitectura, todo lo que sucede en esta etapa va a definir la vida presente y futura de esa persona. No es un tema de kínder, no es un tema de guardería, sería minimizar este campo de acción”, dijo.

“Si a una niña o a un niño sufre desnutrición, no son sujetos de detección oportuna de discapacidad, no tienen educación, y no tienen un marco de cuidados sensibles, afecta la arquitectura cerebral. Hay evidencia científica muy clara que indica y apuntala que, sobre diferentes esferas, lo que afecta el desarrollo son la nutrición, la crianza, y la educación, y si no reciben, si no están en un ambiente propicio, la arquitectura cerebral va a estar condicionada”.

Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa a nivel nacional que se desprende de la estrategia Un Kilo de Ayuda, y que aglutina a 450 organizaciones, grupos y organismos, enfocados el desarrollo de la niñez.

La organización se encuentra en la capital sinaloense como parte de su recorrido por el País para invitar a candidatos y candidatas a comprometerse a priorizar los derechos de niños y niñas en caso de verse favorecidos en los comicios.

“Hay que asegurarles en este momento una vida que en un futuro nos permita, como País y como Estado, un cambio para mejor”, llamó Bojorge.

Por otra parte, Perla Castro, enlace político en Sinaloa, mencionó la importancia de que los aspirantes a cargos de elección popular se comprometan públicamente a atender a la niñez.

“Que sea una prioridad en la agenda pública y la agenda de los candidatos. Que nos digan que están proponiendo para atender la primera infancia”, dijo.

“Es una oportunidad para que expongan sus propuestas”