El atentado contra de el medio de comunicación Adiscusión es un atentado a la libertad de expresión, definió el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Claro que es un atentado contra la libre expresión. Son actos de intimidación, es barbarie, cualquiera que sea, quién sea ”, dijo.

Señaló que se investiga de oficio el atentado y que se buscará al medio de comunicación para avanzar en las indagatorias.

“Que presenten la denuncia porque lo estamos haciendo de oficio, se está dando seguimiento”.

Aunque el mandatario estatal señaló que la agresión contra el medio de comunicación no está relacionada con el Gobierno local, expuso que no hay que descartar líneas de investigación.

“No se descarta ninguna hipótesis. Yo digo que no tiene nada que ver con mi gobierno, del que soy responsable yo. No digo ‘descártenme’, no, porque es mi palabra, además cosas que a alguien se le ocurra, a pesar de que sea en mi Gobierno, por eso yo no puedo decirle ‘descártenme, yo no soy’. Nosotros no tenemos esa conducta, y yo me responsabilizo de lo que yo sé”, mencionó.

“Otros, habría que ver, y en eso debe centrarse la investigación, ¿cuál es la historia?, ¿a quién le has pisado los callos?”.

El pasado 13 de junio dos hombres armados, a bordo de una motocicleta, dispararon contra la fachada del medio de comunicación Adiscusión.

El ataque ocurrió cerca de las 21:00 horas. Según el reporte, fueron 10 disparos los que se hicieron sobre el diario, dos de los cuales impactaron sobre las letras.

El medio fue fundado por el periodista Humberto Millán, asesinado en 2011.