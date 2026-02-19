Atiende Ayuntamiento a más de 70 familias desplazadas por violencia en Culiacán

El Ayuntamiento de Culiacán mantiene apoyo a más de 70 familias desplazadas por la violencia, a quienes se les brinda asistencia alimentaria, estudios socioeconómicos y acompañamiento institucional, aseguró la Secretaria del Bienestar municipal, Itzel Margarita Estolano Ibarra.

Explicó que el Gobierno Municipal trabaja en coordinación con la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable para atender directamente a las familias.

“Serían más de unas 70 familias que ya las tenemos identificadas aquí en Culiacán y pues en su momento también había familias desplazadas de otros municipios”, dijo.

Precisó que el municipio tiene identificadas más de 70 familias desplazadas, principalmente provenientes de la sindicatura de Tepuche y su comisaría de Caminaguato y de Tomo, comisaría de la sindicatura de Imala.

“Varía.. de Caminaguato, de Tomo, venían de la mayoría era de Tepuche”, aseguró.

Señaló que varias familias han retornado de manera voluntaria a sus lugares de origen, mientras que otras se trasladan temporalmente para recuperar pertenencias o atender sus actividades.

“Hay algunas familias que ya retornaron, estuvimos entregando apoyos en Caminaguato, estuvimos en Tomo y ya en familias que voluntariamente regresan, otras que intermediariamente van y vienen los fines de semana”, señaló.

Estolano Ibarra indicó que, por motivos de privacidad, no se revelan los domicilios de las personas desplazadas, aunque se ubican principalmente en colonias del sector norte de la ciudad, como zonas cercanas a Loma de Rodriguera y Los Mezcales.

Detalló que algunas familias viven con parientes y otras comparten viviendas rentadas.

Sobre el retorno a sus comunidades, señaló que las familias deciden regresar por cuenta propia, aunque en algunos casos ha existido apoyo de seguridad.

“Ha habido apoyo de seguridad, pero pues sí, voluntariamente ellos deciden volver. Entendemos también que van y pues por sus pertenencias, su ganado”, explicó.