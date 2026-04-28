Atiende Hospital Pediátrico en Culiacán hasta cuatro casos semanales de virus Coxsackie

El Hospital Pediátrico de Sinaloa mantiene una vigilancia activa ante la presencia de la enfermedad de mano-pie-boca, conocida comúnmente como virus Coxsackie.

Carlos Mijaíl Suárez Arredondo, director del nosocomio, informó que actualmente atienden un promedio de entre tres y cuatro casos por semana de esta afección.

A pesar de la inquietud que esta enfermedad genera en entornos escolares y guarderías, el directivo hizo un llamado a la calma para los padres de familia.

“Es importante mencionarle a la población que el 95 por ciento de los casos de enfermedad mano-pie-boca no requieren hospitalización y se pueden ir a casa”, precisó Suárez Arredondo.

También destacó que por el momento, no cuentan con menores internados por esta causa.

El especialista explicó que, en el reducido porcentaje donde se requiere el ingreso hospitalario, la causa suele ser una complicación respiratoria agregada a la infección original.

Asimismo, señaló que debido a que el Coxsackie presenta síntomas como fiebre y manchas en la piel, es fundamental realizar un diagnóstico médico oportuno para diferenciarlo de otras enfermedades como el dengue o el sarampión.

La enfermedad se caracteriza por ser molesta para los menores, quienes suelen presentar irritabilidad, llanto especialmente en lactantes, falta de apetito, dolor de cuerpo y cabeza, fiebre y erupciones cutáneas.

Ante el riesgo de contagio en jardines de niños y estancias infantiles, la dirección del hospital recomendó que, ante la aparición de los primeros síntomas, el menor sea aislado del resto de sus compañeros.

“Todo niño que tiene fiebre y algún síntoma extra como manchas en la piel o enfermedad respiratoria, lo ideal es aislarlo y acudir a consulta para evitar más contagios”, enfatizó.

También compartió que tras la alerta sanitaria por el brote de sarampión detectado a nivel regional, el Hospital Pediátrico de Sinaloa reportó un periodo de estabilidad en la incidencia de esta enfermedad.

Confirmó que la institución suma aproximadamente un mes y medio sin registrar nuevos ingresos por contagio de sarampión.

El funcionario detalló que, desde que inició la problemática cuyo origen se estima entre los meses de octubre y noviembre del año pasado, se han contabilizado un total de nueve casos confirmados que requirieron hospitalización.

El manejo médico ha sido efectivo, ya que no se registró ninguna defunción y el cien por ciento de los pacientes fueron dados de alta.

De igual forma advirtió que es vital acudir a consulta de manera temprana, ya que estos signos pueden confundirse con otras afecciones virales.

“Hay muchas enfermedades que te pueden dar fiebre y manchas en la piel, incluso el dengue. Por eso es importante que si un niño tiene estos síntomas acuda a consulta de manera temprana para que un médico pueda hacer la diferencia y dar tratamiento oportuno”, explicó.