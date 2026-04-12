$!Atiende Issste reporte de plaga de roedores en Hospital Regional de Culiacán

Luego de que circulara en redes sociales un video denunciando la presencia de ratas en las inmediaciones del Hospital Regional ‘Doctor Manuel Cárdenas de la Vega’, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informó que ya se han tomado medidas de control y limpieza.

La institución precisó que la problemática se identificó en un punto específico de la barda perimetral, en una zona colindante entre la unidad médica y una calle lateral.

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida este 12 de abril, las acciones de mitigación comenzaron desde el pasado jueves.

Entre las labores realizadas para erradicar la fauna nociva, el personal del hospital procedió a la limpieza exhaustiva de los depósitos y al retiro de materiales como cartón y escombro, los cuales propiciaban la proliferación de los roedores.