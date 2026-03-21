Atiende Japac con pipas a 13 comunidades rurales por sequía en Culiacán

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que actualmente brinda apoyo con agua en pipas a 13 comunidades rurales de Culiacán, principalmente en zonas donde se ha resentido la sequía.

El gerente general de la paramunicipal, Roberto Alfonso Zazueta Tapia, detalló que entre las zonas se encuentran principalmente las sindicaturas de Jesús María, Tepuche e Imala.

Indicó que el año pasado se llegó a atender hasta 33 comunidades en las mismas fechas.

“Tenemos 13 comunidades ahorita, de momento; el año pasado llegamos a 33... esperemos este año a ver cómo se presenta el tema de las lluvias”, señaló.

Zazueta Tapia explicó que el comportamiento de las precipitaciones será clave para definir si se incrementa el número de comunidades apoyadas, como ocurrió el año pasado.

Además del suministro mediante pipas, indicó que la Japac ya proyecta la perforación de al menos tres pozos como parte de una estrategia para reforzar el abasto en zonas con mayor estrés hídrico.

“Ya estamos ahí programando unos pozos a ver si es factible perforar... ir al Nuevo Mundo [en la sindicatura de Baila], en [Santa] Loreto [en la sindicatura de El Salado], estamos viendo ahí por ciudades de a ver si iniciamos unas perforaciones”.

Precisó que cada pozo puede tener un costo de entre 800 mil y 1.3 millones de pesos, dependiendo de la profundidad y las condiciones del terreno, aunque la inversión total puede aumentar significativamente si se requiere conectar la infraestructura a la red, como ocurrió en La Pitahayita, donde el proyecto alcanzó los 15 millones de pesos.