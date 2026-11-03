Atiende Protección Civil 33 emergencias médicas y localiza a tres niños extraviados en panteones de Culiacán

Un total de 33 atenciones prehospitalarias y tres menores extraviados, quienes fueron localizados en el mismo momento, fue el saldo del operativo de Protección Civil Municipal durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos en Culiacán.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador de Protección Civil Municipal, informó que el despliegue se realizó durante dos días para vigilar los aforos, brindar primeros auxilios y atender situaciones de riesgo en los panteones.

“Implementamos dos días el plan operativo de panteones en materia de Protección Civil, para cuidar los aforos, brindar los primeros auxilios, delimitar riesgos y darle atención a la ciudadanía”, explicó.

Detalló que dos de los menores extraviados fueron reportados en el panteón Civil y uno más en el cementerio 21 de Marzo.

Los tres fueron localizados durante el mismo operativo.

Señaló que la participación de las familias fue ordenada, principalmente durante la tarde del Día de Muertos, cuando se registró la mayor afluencia.

“La verdad es que tuvimos una participación de la ciudadanía muy favorable. Pudimos ver que la mayoría de las familias fueron por la tarde”, comentó.

Explicó que, ante la concentración de visitantes, llegaron a considerar cerrar parcialmente los accesos para controlar el ingreso, pero no fue necesario.

“Ya estábamos viendo que había bastante afluencia, incluso pensamos cerrar un poquito las puertas, pero no fue así. Afortunadamente empezaron a salir, hubo más fluidez y esto nos hizo que tuviéramos mayor control en las puertas”, dijo.

Como parte del operativo, Cruz Roja también brindó atenciones y se instalaron dos puntos de hidratación y auxilio, uno en el panteón Civil y otro en el 21 de Marzo.

Además, personal de Protección Civil realizó recorridos por distintos cementerios, entre ellos los de Aguaruto, Bachigualato, Guadalupano, La Lima y Bacurimí.

Mendoza Ontiveros detalló que las labores de vigilancia se desarrollaron de las 07:00 a las 18:00 horas.

Sin embargo, indicó que los trabajos preventivos comenzaron meses atrás, con la delimitación de zonas de riesgo y la reubicación de algunas colmenas de abejas.

“Ya teníamos unos meses trabajando para delimitar zonas de riesgo, reubicando algunas colmenas”, señaló.

Agregó que durante las visitas de las familias también se reportaron otras situaciones que fueron atendidas por el personal desplegado en los cementerios.

El coordinador adelantó que Protección Civil mantendrá presencia en las próximas actividades programadas en la ciudad, entre ellas la Feria Internacional del Libro, los festejos de la Virgen, el desfile del 20 de Noviembre y distintas carreras deportivas.

También mencionó el operativo por el Buen Fin, cuyas actividades comenzarán el 12 de noviembre.