CULIACÁN._ Alrededor de 10 elementos de seguridad fueron atendidos en hospitales de Sinaloa por las lesiones que sufrieron durante los operativos registrados el viernes en el estado, informó el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo.

El funcionario explicó que algunos de los lesionados fueron trasladados por vía aérea a Culiacán, donde recibieron atención médica y permanecieron menos de seis horas antes de ser enviados a hospitales militares.

“De ese traslado aéreo se atendieron militares, los cuales estuvieron menos de seis horas en Culiacán y posteriormente fueron trasladados de manera rápida al hospital militar”, declaró.

Las lesiones que presentaban los pacientes atendidos en Culiacán eran principalmente por esquirlas y afectaciones en las extremidades, aunque no se trataba de heridas graves, detalló.

“Los que pudimos tener aquí en Culiacán traían sobre todo daños por esquirlas o lesiones en extremidades. Ellos no traían lesiones graves”.

González Galindo indicó que también se brindó atención a elementos de seguridad en Los Mochis, quienes posteriormente fueron trasladados a hospitales militares para continuar con su atención médica.

Sobre posibles civiles lesionados durante los hechos violentos, el Secretario aseguró que hasta el momento no tienen reportes de personas ajenas a las corporaciones de seguridad que hayan requerido atención en los servicios de salud estatales.

“No tengo reportes de civiles”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que podrían existir personas heridas que hayan recibido atención fuera de las instituciones médicas públicas, por lo que las autoridades sanitarias desconocerían esos casos.

“Muchas veces ellos tienen lugares donde se pueden o se atienden entre ellos y no sabemos nosotros. Entonces, por eso no podríamos saber si hay civiles heridos”, explicó.