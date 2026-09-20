$!Atienden a personas por incidentes médicos en el evento de Sheinbaum

Al menos dos personas que asistieron al evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Culiacán, tuvieron que ser atendidas por paramédicos, debido a las altas temperaturas registradas.

El evento ocurrió alrededor de las 13:30 horas, sin embargo, los asistentes comenzaron a llegar desde las 11:00 horas, generando que las personas estuvieran expuestas a las altas temperaturas, en los horarios que no son recomendados por la propia Secretaría de Salud, ya que sugiere a la población evitar pasar lapsos prolongados en el sol, entre las 11:00 y 16:00 horas.

Alrededor de las 12:00 horas, una ambulancia fue movilizada en un aparente traslado.