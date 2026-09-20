$!Atienden a personas por incidentes médicos en el evento de Sheinbaum

Al menos dos personas que asistieron al evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Culiacán, tuvieron que ser atendidas por paramédicos, debido a las altas temperaturas registradas.
El evento ocurrió alrededor de las 13:30 horas, sin embargo, los asistentes comenzaron a llegar desde las 11:00 horas, generando que las personas estuvieran expuestas a las altas temperaturas, en los horarios que no son recomendados por la propia Secretaría de Salud, ya que sugiere a la población evitar pasar lapsos prolongados en el sol, entre las 11:00 y 16:00 horas.
Alrededor de las 12:00 horas, una ambulancia fue movilizada en un aparente traslado.
Luego, en un recorrido realizado por Noroeste. Se constató que una mujer joven fue atendida en una ambulancia. Uno de los paramédicos expuso que podía tratarse de un golpe de calor, sin embargo, una mujer que portaba una gorra de Morena, al parecer acompañante de la paciente, dijo que esta se encontraba bien.
Después del evento, una adulta mayor se desvaneció en una banqueta, por lo que también requirió atención prehospitalaria. Minutos más tarde, una ambulancia de la Cruz Roja se movilizó en medio del tráfico en otro aparente traslado.