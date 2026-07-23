$!Atienden caída de 16 árboles tras lluvias y fuertes vientos en Culiacán

Las lluvias y fuertes rachas de viento registradas durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves provocaron la caída de al menos 16 árboles en distintos sectores de Culiacán, por lo que el Ayuntamiento implementó un operativo de atención con brigadas de Protección Civil, Servicios Públicos y Parques y Jardines para retirar los obstáculos y restablecer la circulación.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, además de los 16 árboles que obstruían vialidades, se atendió la caída de un árbol sobre un vehículo, sin que se reportaran personas lesionadas, así como el desplome de una carpa sobre la vía pública y diversos reportes por ramas, palmeras, cableado y otras afectaciones menores ocasionadas por el viento.

Informó que las brigadas realizaron labores de manera ininterrumpida hasta las 4:00 horas y reanudaron actividades a las 6:00 horas para continuar atendiendo los reportes ciudadanos.