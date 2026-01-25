Atrae CNDH investigación por muerte de Fernando Alan, en operativo militar en Culiacán

La Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo la investigación por la muerte de Fernando Alan, joven de 24 años de edad, que perdió la vida, presuntamente a manos de elementos del Ejército Mexicano, durante un operativo militar el pasado martes 13 de enero en la colonia Tierra Blanca.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, informó que el organismo estatal remitió a la CNDH toda la información recabada sobre el caso, incluida la aportada recientemente por la familia del joven.

“Nosotros ya entregamos lo que teníamos acumulado, incluso, estuvo la familia con nosotros ahí, hace unos días. Con eso enriquecemos los datos que originalmente habíamos concentrado y los pusimos a disposición de la Comisión Nacional (de Derechos Humanos”, aseguró Loza Ochoa.

Loza Ochoa señaló que este tipo de hechos no pueden ser minimizados como “daños colaterales”, al tratarse de pérdidas graves para la sociedad.

Advirtió que la impunidad en el caso de Fernando Alan, como en otros similares, sería un incentivo para la repetición de este tipo de hechos.

“... la impunidad en este caso, como en los otros si se diera, es la peor invitación que pueda hacerse a que se repitan estos hechos”, subrayó.

Indicó que en Sinaloa existen al menos cuatro denuncias por presuntas agresiones graves cometidas por elementos militares, lo que obliga a revisar la estrategia de seguridad basada en la militarización.

“... espero que esto pueda, por fin, después de al menos conocemos cuatro casos similares, la mesa de seguridad pueda abrirse para que estén las comisiones de derechos humanos y organismos de la sociedad para que no solamente puedan ventilarse este tipo de casos sino buscar detenerlos”.

Loza Ochoa reiteró su postura en contra de la militarización de la seguridad pública y recordó que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas han recomendado que las labores de seguridad interna estén a cargo de policías civiles bajo mandos civiles.

El caso de Fernando Alan ha tenido alcance nacional y fue mencionado en conferencias matutinas del Gobierno federal.

Al respecto, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que la institución mantiene una investigación interna sobre los hechos, aunque la responsabilidad legal corresponde a la Fiscalía General de la República.

Actualmente, la investigación penal se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República, al tratarse de un hecho en el que habrían participado elementos federales.

Fernando Alan, de 24 años, murió tras recibir impactos de bala cuando viajaba en un automóvil junto con su novia, quien resultó gravemente herida, durante una persecución armada registrada en la colonia Tierra Blanca de Culiacán.

La familia del joven ha sostenido de manera reiterada que Fernando no tenía vínculo alguno con actividades delictivas y ha exigido que se esclarezcan los hechos, se sancione a los responsables y se reivindique públicamente su buen nombre.