$!Atrae FIL Culiacán a más de 120 mil visitantes; celebran también 495 aniversario de la ciudad

Con una afluencia superior a los 120 mil asistentes en su tercera edición, la Feria Internacional del Libro (FIL) de Culiacán y los festejos por el 495 aniversario fundacional de la ciudad figuraron entre las principales actividades culturales impulsadas durante el segundo año de la administración municipal. Según recapituló la oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento de Culiacán, con un boletín informativo, la FIL Culiacán que se llevó a cabo del 10 al 16 de noviembre de 2025 en la Plazuela Álvaro Obregón y el Instituto MIA, reunió a 170 escritores y dispuso de 60 stands editoriales.









Durante los siete días del encuentro se programaron 104 presentaciones de libros, 36 eventos musicales, un seminario internacional, mesas de análisis y un ciclo de cine alemán en colaboración con la Cineteca Nacional. Asimismo, el pabellón infantil contabilizó la participación de más de 7 mil 600 menores de edad en talleres y actividades de fomento a la lectura. El programa literario incluyó la conferencia magistral Mujer y Poder, la presentación de la obra de la dramaturga Sabina Berman y un concierto de clausura a cargo del cantautor Francisco Céspedes.





