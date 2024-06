El proceso contra Luis Guillermo Benítez Torres, “El Químico”, y otros ex funcionarios del Ayuntamiento de Mazatlán por presunta compra irregular de luminarias a Azteca Lighting, sigue sin abrir la etapa intermedia debido a un nuevo diferimiento logrado por los imputados.

Este viernes, “El Químico” como ex Alcalde; José Daniel Tirado Zamudio, ex Director de Obras Públicas Municipal; José David Ibarra Olmedo, ex Director de Servicios Públicos; y Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, también ex Director de Obras Públicas, acudieron por videoconferencia a audiencia de la causa penal 640/2023.

Apenas al iniciar, Benítez Torres avisó a la Jueza Dulce María Villegas Soto sobre un nuevo cambio de abogado, para designar a Adrián Galán Guerrero.

Galán Guerrero defiende a otros imputados en este mismo proceso desde su judicialización. A Jesús Javier Alarcón Lizárraga, ex Tesorero Municipal de Mazatlán; y a José Daniel Tirado Zamudio, pero a este último solo fue en una audiencia.

Inmediatamente tras ser nombrado, el abogado solicitó a la Jueza el diferimiento de la audiencia, ya que si bien conoce todos los antecedentes de la causa y tiene en su poder la carpeta de investigación, aseguró desconocer la forma en que está implicado “El Químico”.

Luego de él, tomó la palabra el defensor Tupac Gómez, representante de José Daniel Tirado, para informarle a la Jueza que no disponía de tres tomos de la carpeta de investigación, los cuales corresponden a nuevos datos de prueba reunidos por la Fiscalía durante la investigación complementaria.

Además, recordó que se consiguió una reapertura de la investigación, con la cual se pidieron estados de cuenta de algunos imputados, y aún no los proporciona el banco.

Por su parte, el defensor de José David Ibarra admitió que no cumplió con una obligación propia del procedimiento, que consiste en responder a la acusación que hizo por escrito la Fiscalía.

Con ello, la audiencia solo podía llevarse a cabo con Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, pero tanto su abogada como la Fiscalía prefirieron diferir para celebrarla con los cuatro imputados juntos.

La Jueza Dulce María Villegas dio como nueva fecha el 14 de agosto a las 11:30 horas, y exhortó a los abogados para que cumplan sus obligaciones de Ley.

Caso luminarias, un juicio a trote lento

Desde el 1 de marzo de 2023, “El Químico” y otros ocho ex colaboradores del Ayuntamiento de Mazatlán fueron llamados a comparecer ante la autoridad judicial por su probable responsabilidad en la adjudicación de contratos por luminarias tipo UFO a la empresa Azteca Lighting, a razón de 400.8 millones de pesos.

El 21 de junio de 2023, cuatro de los nueve señalados fueron vinculados a proceso. Hasta el 22 de agosto, la Fiscalía logró la vinculación a proceso contra el resto de imputados, incluido “El Químico” Benítez.

La investigación complementaria tuvo un plazo de cuatro meses, hasta el 22 de diciembre del 2023, pero la Fiscalía solicitó una prórroga de dos meses porque esperaban respuesta a solicitudes de información.

Después de esos dos meses, el 1 de marzo de 2024, los abogados defensores pidieron la reapertura de investigación debido a que pidieron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estados de cuenta de José Daniel Tirado Zamudio.

Entre medias, el 4 de abril pasado, dos implicados lograron una suspensión condicional del proceso, para frenar la acción penal en su contra: Nayla Adilene Velarde Narvaez, ex Oficial Mayor; y Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, ex Regidor.