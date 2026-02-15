$!Aumenta 32% el gasto en ayudas sociales de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas en 2025

El gasto en ayudas sociales de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Sinaloa registró un incremento significativo durante 2025, de acuerdo con el Estado de Actividades correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre.

En el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, específicamente en ayudas sociales, la Comisión ejerció 18 millones 562 mil 680 pesos con 53 centavos en 2025, frente a los 14 millones 50 mil 734 pesos con 51 centavos reportados en 2024.

La variación representa un aumento de aproximadamente 4.5 millones de pesos, equivalente a un crecimiento cercano al 32 por ciento en comparación anual.

Este rubro concentra una parte relevante del gasto total del organismo, que en 2025 ascendió a 37 millones 814 mil 725 pesos con 97 centavos, frente a los 32 millones 636 mil 582 pesos con 18 centavos ejercidos el año previo.