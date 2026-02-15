$!Aumenta 32% el gasto en ayudas sociales de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas en 2025

El gasto en ayudas sociales de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Sinaloa registró un incremento significativo durante 2025, de acuerdo con el Estado de Actividades correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre.
En el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, específicamente en ayudas sociales, la Comisión ejerció 18 millones 562 mil 680 pesos con 53 centavos en 2025, frente a los 14 millones 50 mil 734 pesos con 51 centavos reportados en 2024.
La variación representa un aumento de aproximadamente 4.5 millones de pesos, equivalente a un crecimiento cercano al 32 por ciento en comparación anual.
Este rubro concentra una parte relevante del gasto total del organismo, que en 2025 ascendió a 37 millones 814 mil 725 pesos con 97 centavos, frente a los 32 millones 636 mil 582 pesos con 18 centavos ejercidos el año previo.
Gobierno de Sinaloa reforzó presupuesto de la Comisión
El incremento en las ayudas sociales se da en un contexto en el que la Comisión recibió mayores recursos públicos en 2025.
Según el mismo informe financiero, el total de ingresos y otros beneficios pasó de 26 millones 22 mil 271 pesos con 46 centavos en 2024 a 34 millones 563 mil 63 pesos con 14 centavos en 2025, lo que representa un aumento superior a 8.5 millones de pesos.
La mayor parte de estos ingresos provino del apartado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, que sumaron 33 millones 913 mil 52 pesos con 41 centavos en 2025, contra 25 millones 354 mil 673 pesos con 30 centavos en 2024.
El documento refleja que el organismo depende principalmente de recursos asignados por el Gobierno del Estado, ya que los ingresos propios fueron mínimos en comparación con las transferencias recibidas.
A pesar del aumento en ingresos, la Comisión cerró 2025 con un resultado negativo de 3 millones 251 mil 662 pesos con 83 centavos; sin embargo, el déficit fue menor al registrado en 2024, cuando ascendió a 6 millones 614 mil 310 pesos con 72 centavos.
El Estado de Actividades está firmado por la comisionada estatal y el coordinador administrativo, y corresponde al ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2025.
Desde septiembre de 2024 la crisis de seguridad ha aumentado las acciones de la Comisión de Víctimas, pues la dependencia se encarga de atender las necesidades de familias de víctimas o de sobrevivientes al gestionar servicios funerarios, legales, psicológicos, y médicos.
Derivado de la crisis de seguridad la demanda de atención ha incrementado, pues ha existido un alza en los delitos de robo, desapariciones, asesinatos, asi como un incremento en desplazamiento forzado por la violencia.