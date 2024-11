$!Aumenta actividad comercial en plazas y primer cuadro de Culiacán por El Buen Fin

“En términos generales viene a dar un cierto respiro El Buen Fin, al sector económico, ciertamente aún no hemos llegado a los pronósticos que estábamos nosotros visualizando pero este tema tiene que ver con que aún la economía no está bien, la población aún no tiene un gasto importante y las ventas por tal motivo no han despegado en forma muy importante”, expresó.

Indicó, además, que la mayor venta se está dando a crédito en la compra de electrónicos, así como las compras en línea.

“No dejan de ser ventas, sin embargo, esto de alguna manera refleja que se está optando por el crédito y no por el pago en efectivo en el local abierto al público”, indicó.

“Esto deja un poco en desventaja al comercio tradicional y en los establecimientos comerciales”.

A partir de las 16:00 horas, mencionó, el flujo de compradores y presencia de ciudadanos empieza a disminuir debido al tema de violencia que prevalece.

“Eso también trae una afectación para el sector comercial, cuando antes, incluso, ampliamos los horarios hasta más tarde”.

Por esa razón, comentó, algunas plazas comerciales cierran negocios a las 21:00 horas, mientras que en el centro de la ciudad bajan puertas a partir de las 19:00 horas.