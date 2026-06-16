Aumenta inversión extranjera en Sinaloa, pero cae el capital para nuevos proyectos

La inversión extranjera en Sinaloa registró un crecimiento de 624.4 por ciento durante el primer trimestre de 2026 al pasar de 17.4 a 125.8 millones de dólares; sin embargo, el aumento no estuvo impulsado por la llegada de nuevos proyectos, sino por empresas con capital extranjero que ya operan en la entidad y decidieron reinvertir sus utilidades.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, Sinaloa se ubicó en el lugar 22 a nivel nacional por monto de Inversión Extranjera Directa, con una participación del 0.5 por ciento del total registrado en el país.

Aunque el monto total aumentó en 108 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2025, las nuevas inversiones disminuyeron. Mientras que en el primer trimestre del año pasado este rubro alcanzó los 3.8 millones de dólares, en 2026 se ubicó en 2.4 millones, lo que representó una caída del 37 por ciento.

El crecimiento de la IED se explicó principalmente por la reinversión de utilidades de empresas extranjeras ya establecidas en Sinaloa. Este concepto concentró 96.9 millones de dólares, equivalentes al 77 por ciento del total captado en el trimestre.

Los recursos se dirigieron principalmente a los sectores de servicios financieros y seguros, que concentraron 56 millones de dólares, así como a las industrias manufactureras con 36.3 millones y al sector de transportes, correos y almacenamiento con 4.6 millones de dólares.

El reporte señala además que durante el primer trimestre de 2026 Sinaloa recibió inversión proveniente de 16 países, principalmente de España y Estados Unidos.

A nivel nacional, México captó 23 mil 590 millones de dólares de inversión extranjera durante los primeros tres meses del año, un crecimiento de 10.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.