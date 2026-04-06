Aumenta tarifa del transporte urbano en Sinaloa tras cuatro años sin ajustes

A partir del pasado 2 de abril entró en vigor un ajuste a la tarifa del transporte urbano y suburbano en Sinaloa, luego de casi cuatro años sin incrementos, informó el director de Vialidad y Transportes, Marcos Osuna Moreno.

El funcionario estatal dio a conocer que el aumento contempla un ajuste de 12.50 a 15 pesos en unidades con aire acondicionado, y de 11.50 a 13 pesos en aquellas que no cuentan con este servicio, una vez que las nuevas tarifas fueron publicadas en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa.

Durante una conferencia de prensa, en la que también participaron representantes del sector transportista, se indicó que los concesionarios asumieron el compromiso de mejorar las condiciones del servicio que se presta a los usuarios.

El presidente de la Alianza del Transporte Urbano de Culiacán, José Manuel Mendívil Álvarez, señaló que ya se encuentran trabajando en la modernización de las unidades.

“Ahorita en este momento ya los socios se están coordinando de cómo ir haciendo las mejoras a las unidades, de hecho vamos a presentarlas a como se vayan mejorando, decirles aquí tenemos 40, 50, para que vean que sí se está trabajando en eso, de que no van a ser palabras, van a ser hechos comprobables de que sí se está trabajando”, aseguró.

Por su parte, el director de Vialidad reiteró que la tarifa preferencial para estudiantes se mantiene sin cambios, en 3.50 pesos, como parte del compromiso establecido por el gobernador Rubén Rocha Moya.

Precisó que el último ajuste tarifario se había realizado el 8 de julio de 2022, por lo que el incremento responde a factores como la inflación y el alza en los costos de operación de los concesionarios.

“Hoy a cuatro años de distancia, hay un ajuste tarifario, mucho obedece a la buena comunicación y al consenso que ha habido con el gobernador y los concesionarios, de mantener el precio del transporte”, dijo.

El funcionario añadió que los costos de operación del sector registraron un incremento de 3.7 por ciento el año pasado y de 4.2 por ciento en el presente año, lo que incidió en la actualización de la tarifa del servicio.