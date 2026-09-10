$!Aumentan 107% los aseguramientos de armas de fuego en Sinaloa

Los aseguramientos de armas de fuego en Sinaloa aumentaron 107 por ciento durante 2025, al pasar de mil 448 armas aseguradas en 2024 a 2 mil 997 durante el año pasado, de acuerdo con el Estudio sobre Seguridad y Justicia en el Estado de Sinaloa 2025, elaborado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

El incremento representa mil 549 armas más aseguradas en un año y ocurre en un contexto en el que el propio diagnóstico identifica la disponibilidad y circulación ilícita de armas de fuego como un desafío prioritario para las instituciones de seguridad.

El CESP señala que la relevancia de este fenómeno está relacionada con la utilización de armas en delitos de alto impacto y con la capacidad operativa de grupos de la delincuencia organizada.

El diagnóstico incorpora información de distintas instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de Gobierno y permite observar tanto los aseguramientos registrados durante el año como la proporción de delitos en los que fueron utilizadas armas de fuego.



Sedena concentra los aseguramientos

De las 2 mil 997 armas de fuego aseguradas durante 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional concentró prácticamente la totalidad de los registros.

La Sedena reportó el aseguramiento de 2 mil 964 armas, equivalentes al 98.89 por ciento del total contabilizado en el Estado.

El resto de los aseguramientos fue reportado por distintas corporaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Ahome informó sobre nueve armas aseguradas, mientras que la Secretaría de Marina reportó ocho.

Por su parte, las corporaciones municipales de Mazatlán, Culiacán, Guasave, Navolato y San Ignacio reportaron conjuntamente cantidades menores.

El resultado de 2025 contrasta con el registrado un año antes. En 2024 fueron aseguradas mil 448 armas de fuego, por lo que en 2025 la cantidad prácticamente se duplicó.

De acuerdo con el porcentaje reportado en el diagnóstico, el aumento anual fue de 107 por ciento.



Armas presentes en la mayoría de los homicidios

El diagnóstico de la Coordinación General del CESP no se limita a contabilizar las armas aseguradas, sino que también analiza su presencia en delitos de alto impacto.

En el caso del homicidio doloso, el documento señala que el 87.82 por ciento de los delitos cometidos en Sinaloa fueron perpetrados con arma de fuego durante 2025.

La proporción estatal se encuentra por encima del porcentaje nacional, que fue de 75.03 por ciento.