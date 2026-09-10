$!Aumentan 107% los aseguramientos de armas de fuego en Sinaloa

Los aseguramientos de armas de fuego en Sinaloa aumentaron 107 por ciento durante 2025, al pasar de mil 448 armas aseguradas en 2024 a 2 mil 997 durante el año pasado, de acuerdo con el Estudio sobre Seguridad y Justicia en el Estado de Sinaloa 2025, elaborado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
El incremento representa mil 549 armas más aseguradas en un año y ocurre en un contexto en el que el propio diagnóstico identifica la disponibilidad y circulación ilícita de armas de fuego como un desafío prioritario para las instituciones de seguridad.
El CESP señala que la relevancia de este fenómeno está relacionada con la utilización de armas en delitos de alto impacto y con la capacidad operativa de grupos de la delincuencia organizada.
El diagnóstico incorpora información de distintas instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de Gobierno y permite observar tanto los aseguramientos registrados durante el año como la proporción de delitos en los que fueron utilizadas armas de fuego.
Sedena concentra los aseguramientos
De las 2 mil 997 armas de fuego aseguradas durante 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional concentró prácticamente la totalidad de los registros.
La Sedena reportó el aseguramiento de 2 mil 964 armas, equivalentes al 98.89 por ciento del total contabilizado en el Estado.
El resto de los aseguramientos fue reportado por distintas corporaciones.
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Ahome informó sobre nueve armas aseguradas, mientras que la Secretaría de Marina reportó ocho.
Por su parte, las corporaciones municipales de Mazatlán, Culiacán, Guasave, Navolato y San Ignacio reportaron conjuntamente cantidades menores.
El resultado de 2025 contrasta con el registrado un año antes. En 2024 fueron aseguradas mil 448 armas de fuego, por lo que en 2025 la cantidad prácticamente se duplicó.
De acuerdo con el porcentaje reportado en el diagnóstico, el aumento anual fue de 107 por ciento.
Armas presentes en la mayoría de los homicidios
El diagnóstico de la Coordinación General del CESP no se limita a contabilizar las armas aseguradas, sino que también analiza su presencia en delitos de alto impacto.
En el caso del homicidio doloso, el documento señala que el 87.82 por ciento de los delitos cometidos en Sinaloa fueron perpetrados con arma de fuego durante 2025.
La proporción estatal se encuentra por encima del porcentaje nacional, que fue de 75.03 por ciento.
Esto significa que, de acuerdo con los datos recopilados en el estudio, la utilización de armas de fuego tuvo una mayor presencia en los homicidios dolosos registrados en Sinaloa que en el conjunto del País.
La diferencia también se observa en los feminicidios.
Mientras que a nivel nacional el 27.10 por ciento de los feminicidios fueron cometidos con arma de fuego, en Sinaloa el porcentaje alcanzó 78.26 por ciento.
En las lesiones dolosas la proporción también fue superior en el estado.
El diagnóstico reporta que el 10.40 por ciento de las lesiones dolosas en Sinaloa fueron cometidas con arma de fuego, frente al 5.02 por ciento registrado a nivel nacional.
Así, en los tres delitos analizados, homicidio doloso, feminicidio y lesiones dolosas, Sinaloa registra porcentajes de utilización de armas de fuego superiores a los nacionales.
Un problema que el diagnóstico coloca entre los retos de seguridad
La información sobre armas forma parte de un diagnóstico más amplio sobre la situación de seguridad y justicia en Sinaloa.
El estudio reúne más de 5 mil datos relacionados con incidencia delictiva, sistema de justicia penal, víctimas, centros penitenciarios, derechos humanos y otros indicadores vinculados con la capacidad de respuesta de las instituciones.
De acuerdo con el CESP, más del 80 por ciento de la información utilizada para integrar el documento fue obtenida mediante solicitudes de información pública.
El diagnóstico también incorpora series históricas, con el objetivo de permitir la comparación de distintos fenómenos de seguridad y observar su evolución más allá de la situación registrada durante un solo año.
En materia de armas de fuego, esta perspectiva permite identificar el incremento registrado entre 2024 y 2025, así como contrastarlo con la presencia de armas en delitos de alto impacto.
La Coordinación General del CESP advierte que la disponibilidad y circulación ilícita de armas de fuego representa un desafío prioritario para las instituciones de seguridad, particularmente por su relación con delitos de alto impacto y con la capacidad operativa de grupos de la delincuencia organizada.
El diagnóstico aborda esta problemática dentro del contexto de violencia que se ha registrado en Sinaloa desde septiembre de 2024, periodo a partir del cual la presencia de hechos relacionados con la delincuencia organizada ha cobrado mayor relevancia en la entidad.
Los datos muestran, por un lado, un incremento considerable en la cantidad de armas aseguradas por las instituciones de seguridad y, por otro, una elevada proporción de delitos de alto impacto cometidos con armas de fuego.
El CESP plantea que el propósito del diagnóstico es que la evidencia disponible pueda contribuir a la toma de decisiones públicas, a partir de la identificación de avances, rezagos y resultados de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia.
En ese sentido, el documento coloca la circulación y utilización de armas de fuego como uno de los fenómenos que requieren seguimiento dentro de las políticas de seguridad pública en Sinaloa.