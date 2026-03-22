$!Aumentan 25% los siniestros viales en Culiacán durante febrero, pero sin muertes

CULIACÁN._ Durante febrero de 2026, la organización Mapasin registró que Culiacán tuvo un total de 195 siniestros viales, lo que representa un incremento del 25 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior; además, no se reportaron personas fallecidas por estos hechos.
Al no registrarse muertes en el sitio del accidente durante febrero, esto representa una reducción frente a las tres víctimas registradas en enero de 2026.
El análisis mensual detalla que, aunque hubo una ligera disminución del 2 por ciento respecto a enero de 2026, la cifra de accidentes se mantiene un 7 por ciento por encima del promedio anual móvil.
La modalidad de siniestro más frecuente fue la colisión contra vehículo en movimiento, con 112 casos, seguida de 16 choques contra objeto y 21 colisiones contra motociclistas.
En cuanto a los usuarios más vulnerables de la vía, se reportaron nueve atropellamientos y una colisión contra ciclista. Estas cifras, sumadas al resto de los percances, dejaron un saldo de 104 personas lesionadas durante el periodo.
El sector Centro se reafirma como el punto de mayor conflicto vial en la ciudad, encabezando la lista con 18 siniestros.
Le siguen las colonias Jorge Almada y el Desarrollo Urbano Tres Ríos, ambas con 14 registros, mientras que Guadalupe y San Rafael reportaron seis incidentes cada una.
El perfil de los afectados muestra una clara tendencia de género y edad, ya que el 68.3 por ciento de los lesionados son hombres.
Los rangos de edad más impactados se sitúan entre los 30 y 44 años con un 39.4 por ciento y de los 15 a 29 años representan un 34.6 por ciento.
En el caso de los conductores involucrados, el 68.3 por ciento son hombres y el 31.7 por ciento son mujeres.
Respecto a la temporalidad de los accidentes, la mayor incidencia se concentra durante la tarde con un 33.3 por ciento y la mañana representa un 31.3 por ciento, periodos que coinciden con los mayores flujos de movilidad urbana.
Los automóviles particulares siguen siendo los vehículos más involucrados en los percances con un 65.8 por ciento, seguidos por las motocicletas con un 14.5 por ciento y las camionetas pickup representan un 12.4 por ciento.
El 62.1 por ciento de los siniestros ocurridos en febrero resultaron sin información de lesiones, mientras que el 36.4 por ciento sí registró personas heridas.