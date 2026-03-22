$!Aumentan 25% los siniestros viales en Culiacán durante febrero, pero sin muertes

CULIACÁN._ Durante febrero de 2026, la organización Mapasin registró que Culiacán tuvo un total de 195 siniestros viales, lo que representa un incremento del 25 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior; además, no se reportaron personas fallecidas por estos hechos. Al no registrarse muertes en el sitio del accidente durante febrero, esto representa una reducción frente a las tres víctimas registradas en enero de 2026. El análisis mensual detalla que, aunque hubo una ligera disminución del 2 por ciento respecto a enero de 2026, la cifra de accidentes se mantiene un 7 por ciento por encima del promedio anual móvil.

La modalidad de siniestro más frecuente fue la colisión contra vehículo en movimiento, con 112 casos, seguida de 16 choques contra objeto y 21 colisiones contra motociclistas. En cuanto a los usuarios más vulnerables de la vía, se reportaron nueve atropellamientos y una colisión contra ciclista. Estas cifras, sumadas al resto de los percances, dejaron un saldo de 104 personas lesionadas durante el periodo. El sector Centro se reafirma como el punto de mayor conflicto vial en la ciudad, encabezando la lista con 18 siniestros. Le siguen las colonias Jorge Almada y el Desarrollo Urbano Tres Ríos, ambas con 14 registros, mientras que Guadalupe y San Rafael reportaron seis incidentes cada una.