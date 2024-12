Aumentan 300% solicitudes al Banco de Alimentos de Culiacán por desabasto a causa de la violencia

El Banco de Alimentos de Culiacán ha registrado un incremento aproximado del 300 por ciento en las solicitudes para apoyos, debido al desabasto de productos que enfrentan comunidades de Sinaloa a causa de la ola de violencia en el Estado.

El director de la organización, Daniel Tapia Sánchez, explicó que las comunidades con mayores problemas de desabasto se concentran en las zonas rurales y sindicaturas de Culiacán y Navolato, ya que hay proveedores que no acceden a esos territorios.

“Se han incrementado aproximadamente un 300 por ciento el tema de las solicitudes, tenemos unas comunidades rurales en Navolato y en las sindicaturas de Culiacán que están pasando por un tema complicado de desabasto, todavía hay tema de desabasto en comunidades rurales”.

“Hay algunas otras, por ejemplo, que no hemos podido acceder porque definitivamente el tema ha estado muy complicado en el acceso. Hemos ayudado a más de 9 mil familias afectadas, particularmente en Culiacán, en sindicaturas de Culiacán y Navolato”, indicó.

De parte de la organización, informó que diariamente atienden entre 50 y 70 solicitudes de apoyos, las cuales han decidido atender sin resguardo de las autoridades de seguridad pública, ya que consideran que es mejor.

No obstante, comentó que hay lugares en los que los pobladores les advierten que no vayan por cuestiones de inseguridad.

“Hemos decidido ir solos, creemos que es un poco más seguro ir solo, y hemos casi mes y medio entregado alimento todos los días. Entre 50 y 70 solicitudes diarias, de familias que necesitaban apoyos del Banco de Alimentos”.

“No nos han dado mucho contexto, lo que sí nos han dicho es que no vayamos, que no accedamos ahí por temas de seguridad, nada más. No dan más contexto y nosotros tratamos de hacerles caso, porque son las personas de ahí las que conocen la situación, más que nosotros”, declaró Tapia Sánchez.

Apuntó a que la situación de contingencia en la que se encuentran, y atienden desde el Banco de Alimentos, es similar a la que experimentaron durante la pandemia por Covid-19.

“Nos está pasando algo muy similar a lo que pasó en la pandemia, una solicitud de manera permanente, que no descansó el tema de la seguridad, estamos de una manera casi rebasada en el banco”.

“La situación se ve un poco complicada para estas familias que están perdiendo su trabajo, lo más preocupante de esto son las familias de las comunidades rurales donde ha habido ciertos enfrentamientos en las últimas semanas, que no pueden salir a la ciudad y los proveedores no pueden acceder a la comunidad”, puntualizó.