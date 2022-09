Aumentan a 156 las escuelas que serán reparadas en Sinaloa

Un total de 156 escuelas serán reparadas por parte del Gobierno de Sinaloa, dio a conocer el Gobernador Rubén Rocha Moya después de tener una actualización del estatus de los planteles educativos en el estado.

Durante su conferencia Semanera de este lunes, el Mandatario estatal recibió la actualización por parte del director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Hugo Echave, quien le indicó que la cifra de escuelas por rehabilitar pasó de 117 a 156.

Rocha Moya detalló que 10 planteles ya se concluyeron, 66 se encuentran actualmente en proceso de reparación, y 80 más en proceso de contratación para ser rehabilitados.

Por su parte, Hugo Echave señaló que del recurso que se les otorgó por Gobierno del Estado, el plan del primer proyecto eran 117 planteles educativos para la inversión de los 130 millones de pesos, y que se realizaron unos planteles en “plus”, con este recurso, por lo cual se ampliará el beneficio para más escuelas.

“Entonces van a salir 39 planteles más a los que le vamos a dar el beneficio del apoyo eléctrico, son 117 planteles el compromiso, y nosotros en coordinación con Sepyc sacamos 39 más con el mismo recurso”, comentó.

Esta información fue de conocimiento del Gobernador en plena Semanera, acto por el cual, dijo, debería de mantenerlo actualizado sobre el trabajo que realiza el Isife.

“Eso está bien, pero lo que no me gusta es que no me informen a mí los datos precisos, porque me dicen que son 117 las escuelas que tiene problema, y ahora hay 39 más, eso no lo sabe el Gobernador, lo saben allá ustedes, yo no”, comentó.

“Está bien, vamos a ampliar, con 130 millones vamos a resolver, ya no 117 sino 39 más, 156 ahora tengo que hablar de 156 porque me corrigieron mis funcionarios, 156, pues eso 156 por favor quiero que se conozca cuál es el estatus que tiene cada una de las escuelas”, exhortó.

El Gobernador detalló que las 10 escuelas en las que se concluyeron estas reparaciones eléctricas mayores son la “Margarita Maza de Juárez”, “María del Refugio Achoy de Garrido”, “Libertad”, “3 de Abril”, estas cuatro en Ahome; en Guasave, la “Fernando Montes de Oca” y la Escuela Secundaria Técnica No. 99; en Culiacán, la “Ezequiel Amanza Villegas”; en Chinobampo; en El Fuerte, la “José López Portillo”; en Guamúchil, la escuela “Forjadores de la Niñez”, y en la comunidad de Lázaro Cárdenas, en Sinaloa municipio, la escuela “5 de Febrero”.

Planteles en los cuales se invirtieron 10 millones 709 mil pesos del presupuesto destinado de 130 millones, y se beneficiaron a 2 mil 90 alumnos. Y en las 66 escuelas donde se realizan actualmente los trabajos de reparación de su red eléctrica se invierten 47 millones 583 mil pesos, en beneficio de 17 mil 46 alumnos.