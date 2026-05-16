Aumentan atenciones por males gastrointestinales en el Hospital Pediátrico

Con la llegada de las altas temperaturas a la entidad, el Hospital Pediátrico de Sinaloa ha registrado un repunte significativo en las consultas por enfermedades gastrointestinales.

El director del nosocomio, Carlos Mijail Suárez Arredondo, compartió que el termómetro ha comenzado a subir de forma considerable y advirtió que las alertas permanecen encendidas, ya que los cuadros de golpe de calor o agotamiento por calor son severos y pueden comprometer la vida de los menores en cualquier momento.

“Es importante mencionar que sí hemos tenido un incremento en el número de enfermedades gastrointestinales caracterizadas por vómito y diarrea”, compartió Suárez Arredondo.

Según las estadísticas del hospital, antes de la actual ola de calor se atendían entre 5 y 10 niños al día por problemas estomacales; actualmente, la cifra se ha elevado a un rango de 10 a 15 consultas diarias.

Los cuadros clínicos se caracterizan principalmente por vómito y diarrea, con algunos casos de deshidratación leve.

El director explicó que las altas temperaturas favorecen la circulación de virus con predilección por el sistema gastrointestinal y, al mismo tiempo, aceleran la descomposición de los alimentos, generando una rápida proliferación bacteriana.

“Estas altas temperaturas hacen que los alimentos se descompongan mucho más rápido, generen proliferación bacteriana y que al momento de ingerirlos, el niño presente una infección gastrointestinal”, señaló.

Para evitar complicaciones que pongan en riesgo a la niñez sinaloense, las autoridades de salud emitieron una serie de recomendaciones clave, como evitar actividades al aire libre, ya que se sugiere no realizar ejercicio ni exposición física entre las 11:00 y las 16:00 horas, que es el punto máximo de calor en el día.

Es vital ofrecer líquidos de manera constante, especialmente a menores de cinco años, incluso si no manifiestan tener sed, ya que la sed puede ser ya un signo de deshidratación, y reforzar el cuidado en la conservación y manejo de los alimentos para evitar su pronta descomposición por el clima y revisar la cartilla para asegurar la protección contra enfermedades gastrointestinales comunes en esta época.

Un punto crítico señalado por la dirección del hospital es la práctica de la automedicación y el uso de remedios caseros.

Se advirtió que estas acciones suelen agravar la condición del menor y dificultan la labor de los médicos al momento de la atención profesional.

En caso de presentar síntomas de deshidratación, el hospital aplica protocolos universales conocidos como Planes A, B y C, que van desde la hidratación oral bajo vigilancia hasta la administración de sueros intravenosos en casos más severos.

La recomendación primordial es acudir de inmediato al servicio de urgencias ante cualquier señal de alarma.

Respecto al tema del golpe de calor, el director enfatizó que, aunque el hospital se encuentra actualmente ocupado mayoritariamente por cuadros de vómito y diarrea, no se baja la guardia ante el riesgo de agotamiento por calor.