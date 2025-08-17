Aumentan casos de abandono animal en Sinaloa, advierte protectora de animales

CULIACÁN._ En los últimos dos meses, los casos de abandono animal han registrado un incremento significativo en Sinaloa, de acuerdo con la fundación Balto y Togo Bienestar y Rescate Animal, A.C.

La lideresa de la fundación, Maricela Castaños, indicó que en julio atendieron 92 casos de perros y gatos abandonados, mientras que en junio lograron poner a salvo a más de 60 animales, principalmente en operativos realizados en la sindicatura de Imala, al norte de Culiacán.

“El abandono ha aumentado en todas partes. Vimos una nota del Inegi que indica que hay 29.7 millones de animales en situación de calle y 8 millones en hogares, entonces la cifra yo creo que nos quedamos cortos porque nosotros que andamos en la calle nos damos cuenta que es demasiado el número animalitos que hay en situación de calle”, criticó.

Castaños apuntó que esta problemática se debe principalmente a la irresponsabilidad de los dueños, quienes abandonan a sus mascotas en la vía pública; y a que pese a campañas permanentes de esterilización gratuitas, la asistencia sigue siendo baja.

“Necesitamos un despertar social sobre empatizar con los animales, sobre que somos parte del problema, y mientras nosotros no actuemos de perdida a esterilizar a ese callejerito, a dejar de tener animales en situación de calle”, aseveró.

Debido a que los rescatistas son civiles, su labor también implica riesgos de seguridad, manifestó, pues al acudir a domicilios donde se denuncian casos de maltrato suelen enfrentar actitudes agresivas.

Por ello, solicitan un protocolo de acompañamiento oficial que contemple la presencia de autoridades durante las inspecciones y el levantamiento de actas correspondientes.

Además, han planteado al Gobierno del Estado la necesidad de contar con una patrulla de protección animal, que pueda atender los reportes de manera inmediata y evitar que los voluntarios actúen solos.

“Se ha puesto sobre la mesa este tipo de propuesta para beneficios de los animales, así como el reglamento estatal de todas las organizaciones del estado”, aseguró.