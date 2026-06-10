Aumentan denuncias por violación en Sinaloa; Semujeres destaca atención médica y emocional

Ante el incremento en las denuncias por violación registradas en Sinaloa, la Secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde, confirmó que existe un aumento en este tipo de casos y destacó que cada vez más mujeres se atreven a denunciar las agresiones sexuales de las que son víctimas.

“Justamente hemos visto este aumento y también cuando hemos estado avanzando estas campañas creemos que lo que se está viendo en estas campañas está permitiendo saber cómo se ven esas violencias, no normalizarlas y, sobre todo, poder tener un acompañamiento. Es muy duro, muy fuerte el presentar las denuncias por temas sexuales, porque en ocasiones no hay evidencia, se pone en duda, se revictimiza a las mujeres, y es buscar tener espacios seguros para la presentación de las denuncias que aumenten”, expresó.

Señaló que, cuando las autoridades tienen conocimiento de un caso de violencia sexual, una de las primeras atenciones que se brinda es la médica, a través de diversas instancias gubernamentales encargadas de atender a las víctimas.

Asimismo, explicó que el acompañamiento emocional es una de las áreas prioritarias dentro de la atención integral que reciben las mujeres que han sufrido agresiones sexuales.

“Es importante revisar temas de contención emocional, es importante seguir las normas, la 046 de todos los temas médicos de prevención también y dar seguimiento a la presentación de denuncias”, señaló.

Chiquete Elizalde también destacó el papel que desempeñan los Centros de Justicia para las Mujeres, espacios desde donde se ofrece acompañamiento a quienes presentan denuncias por este tipo de delitos.

Este tema cobra relevancia luego de que recientemente Noroeste dieran a conocer cifras de la Fiscalía General del Estado que reflejan un incremento en las denuncias por violación durante 2026.

De acuerdo con los registros oficiales, mayo cerró como el mes con más denuncias por violación en Sinaloa en lo que va del año, al acumular 42 carpetas de investigación abiertas por este delito.

La cifra no solo representa el nivel mensual más alto de 2026, sino que además convierte a mayo en el mes con más casos reportados para ese periodo en al menos los últimos 10 años.

Los datos de la FGE indican que entre enero y mayo se han iniciado 177 carpetas de investigación por violación en la entidad.

Las estadísticas corresponden a carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado y forman parte de la incidencia delictiva oficial que el organismo publica periódicamente.