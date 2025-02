Aumentan solicitudes de apoyo alimentario en comunidades rurales de Sinaloa afectadas por la crisis de violencia

En los últimos tres meses se han incrementado las solicitudes de apoyo alimentario en comunidades rurales que han sido afectadas por la crisis de violencia, de acuerdo con el titular del Banco de Alimentos de Culiacán, Daniel Tapia Sánchez.

Estas comunidades, indicó Tapia Sánchez, ubicadas en Navolato, Culiacán y Elota han padecido de desabasto alimenticio debido a que los proveedores de estos productos limitaron su ingreso por la inseguridad.

Aunado a esto, señaló, la necesidad se acrecentó por el bajo flujo económico por el desempleo.

“Desde los últimos meses que pasó, como todos conocemos, con la violencia en el Estado se ha de alguna manera acrecentado significativamente la solicitudes de apoyo alimentario de ciertos sectores donde ha arreciado un poco más la inseguridad, particularmente sindicaturas de Culiacán, de Navolato y de Elota. Estas comunidades están pasando por una situación complicada dado que particularmente por temas de desabasto y de seguridad no han acudido, de alguna manera los proveedores de alimentos que recurrentemente entran a esas comunidades”, mencionó.

Precisó que a partir del 1 de octubre de 2024, emprendieron la estrategia de atención de desastres enfocada particularmente en comunidades rurales, de las cuales han sumado más de 20 mil paquetes alimentarios entregados a más de 10 mil familias contabilizadas hasta el momento.

“Creo que en estos tres meses y medio más de 10 mil familias han pedido apoyo por parte del Banco de Alimentos ha sido una cantidad bastante grande, estamos hablando de gente que ha perdido su trabajo en Culiacán, gente que necesita apoyo en comunidades rurales, tenemos contabilizadas más de 10 mil familias que han solicitado apoyo a nuestra institución”, compartió.

Explicó que la idea del Banco de Alimentos es atender de manera permanente a las familias en lo que la situación se resuelve en cada sector, sin embargo, dependemos del apoyo recibido por parte de la sociedad y las empresas.

“Lo primero que pedimos a la sociedad es que nos conozca, qué conozca el banco, que investigue, que pregunte, que venga a visitarnos, que venga a ayudarnos y seguramente una vez conociéndonos habrá maneras en las cuales se puedan sumar, hay muchas, puedes donar alimentos, puedes donar tu tiempo, venir como voluntario, donar recurso económico, hay muchas maneras en las cuales se pueden sumar al Banco de Alimentos”.

“Vamos a hacer nosotros aquí en el Banco de Alimentos de Culiacán todo lo humanamente posible por atender sus solicitudes, por atender las necesidades más urgentes, de nuestra parte cuenten con el respaldo, con el apoyo, que siempre hemos venido brindando, por tantos años, y hoy más que nunca definitivamente van a contar siempre con el Banco de Alimentos”, aseguró.

Destacó que el personal que ha entregado directamente los apoyos no ha recibido ningún tipo de amenaza ni han necesitado apoyo de las corporaciones de seguridad para ingresar a estas zonas.

“Afortunadamente, no hemos necesitado que nos acompañen las corporaciones policiacas de ningún nivel, si nos han ofrecido apoyo, te soy honesto, pero no lo hemos querido aceptar. Hemos querido ir solos, se nos ha respetado completamente nuestra integridad, hemos ido, insisto, a las consideradas comunidades más conflictivas e inseguras y no hemos tenido ni la más mínima incidencia ni el más mínimo detalle, esperemos así seguir”, afirmó.