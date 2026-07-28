Aumentan ventas de empresas comerciales en Sinaloa, aunque el empleo permanece estancado

Las empresas comerciales de Sinaloa incrementaron sus ventas durante mayo de 2026, aunque ese crecimiento no se reflejó en una expansión significativa del empleo.

De acuerdo con la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales del INEGI, los ingresos del comercio mayorista crecieron 8.4 por ciento anual y los del comercio minorista 1.6 por ciento, mientras que el personal ocupado permaneció prácticamente sin cambios.

En el comercio mayorista, los ingresos por suministro de bienes y servicios aumentaron 8.4 por ciento respecto a mayo de 2025 y las mercancías compradas para su reventa crecieron 8.2 por ciento.

Sin embargo, el personal ocupado disminuyó 0.7 por ciento y las remuneraciones medias apenas aumentaron 0.1 por ciento.

En el comercio minorista, los ingresos crecieron 1.6 por ciento anual. En este sector, el personal ocupado aumentó 0.7 por ciento, las mercancías adquiridas para reventa subieron 1.4 por ciento y las remuneraciones medias registraron un incremento de 4.8 por ciento.

A nivel nacional, los ingresos del comercio mayorista crecieron 13.3 por ciento anual, por lo que Sinaloa se ubicó por debajo de ese promedio. En el comercio minorista, la entidad igualó el crecimiento nacional, con un aumento de 1.6 por ciento en los ingresos.

En el comercio mayorista, la Ciudad de México encabezó el crecimiento nacional con un incremento anual de 18.5 por ciento en los ingresos, seguida de Yucatán con 15.2 por ciento y Colima con 15.0 por ciento.

En el extremo opuesto se ubicaron Nayarit, con 6.3 por ciento; Zacatecas, con 6.9 por ciento, y Michoacán, con 7.5 por ciento.

Respecto al comercio minorista, Chihuahua registró el mayor crecimiento en ingresos, con un avance de 2.3 por ciento anual, seguido de la Ciudad de México con 2.2 por ciento y Tamaulipas con 2.1 por ciento.

En contraste, Oaxaca presentó el menor incremento, con 1.0 por ciento; Guerrero reportó 1.2 por ciento y Morelos y Tlaxcala 1.3 por ciento cada uno.

Por tipo de actividad, el mayor crecimiento dentro del comercio mayorista se registró en la venta de materias primas agropecuarias y forestales, materiales para la industria y materiales de desecho, con un incremento anual de 21.8 por ciento.

También destacaron los productos farmacéuticos, de perfumería, artículos para el esparcimiento y electrodomésticos menores, con un alza de 15.1 por ciento, así como los abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, que avanzaron 0.9 por ciento.

En contraste, la intermediación de comercio al por mayor reportó una caída de 20.2 por ciento en sus ingresos, mientras que la venta de camiones y de partes y refacciones nuevas disminuyó 3.3 por ciento. También retrocedió la comercialización de productos textiles y calzado, con una baja de 0.6 por ciento.

En el comercio minorista, las mayores alzas se observaron en las ventas realizadas exclusivamente por internet, catálogos, televisión y medios similares, que crecieron 12 por ciento anual. Mientras que aumentaron las ventas de artículos para el cuidado de la salud, con 7.7 por ciento; de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado, con 6.3 por ciento; y de enseres domésticos, computadoras y artículos para la decoración, con 5.8 por ciento.

Por el contrario, las tiendas dedicadas a la venta de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco registraron una disminución anual de 7.1 por ciento en sus ingresos, mientras que los establecimientos de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal reportaron una baja de 2.4 por ciento.