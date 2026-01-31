$!Aumentan visitas al Zoológico de Culiacán con la llegada de Luna y Tostadito, la pareja de capibaras

Aunque disfrutan de su pileta de agua durante las horas de calor, el personal del zoológico ha observado que los ejemplares suelen evitar el agua durante las mañanas o días frescos debido a la temporada invernal.

“La llegada de estos dos ejemplares, la verdad que sí, sí ha aumentado considerablemente las visitas y estamos muy contentos de que la población nos tome en cuenta”, compartió Casanova Rodríguez.

El director general del Zoológico de Culiacán, José María Casanova Rodríguez, destacó que los animales provenientes del norte del país se han adaptado de manera positiva al clima cálido de Culiacán.

El Zoológico de Culiacán ha registrado un incremento considerable en su afluencia de visitantes tras la llegada de los dos capibaras, Luna y Tostadito, una hembra y un macho juveniles que se han convertido en la principal atracción para las familias culiacanenses.

Su cuidado está a cargo de una veterinaria y un equipo de especialistas responsables del área de herbívoros, y la dieta de Luna y Tostadito consiste en alfalfa y verduras frescas como calabacita, zanahoria, pepino y pimiento y un concentrado especial diseñado para cubrir sus necesidades nutricionales.

Actualmente, los capibaras se encuentran en una etapa de exhibición, habitando un área acondicionada con césped, resguardos y una pileta amplia, y aunque el zoológico ya contaba con una hembra adulta de aproximadamente 5 años, los nuevos integrantes son juveniles de entre 6 y 7 meses.

Casanova Rodríguez señaló que, aunque no son hermanos, la reproducción se buscará una vez que alcancen la madurez necesaria, aproximadamente entre los 2 y 4 años de edad.

Asimismo, se trabaja en el manejo de los ejemplares para que, en un futuro, el área no sea solo de exhibición, sino que permita una interacción cercana y pláticas educativas directas con los visitantes.

El Zoológico de Culiacán invita a la ciudadanía a conocer a estos y otros ejemplares en sus horarios habituales que son de miércoles a lunes, de 10:00 a 17:00 horas y está cerrado los martes por mantenimiento.

Además, la institución mantiene sus programas de pláticas educativas los domingos en horarios de 12:00, 13:00, 14:00 y 15:00 horas y visitas escolares programadas para fomentar el conocimiento sobre la vida silvestre.

“Nosotros los días lunes, miércoles, jueves y viernes estamos visitando escuelas y estamos invitando a todas las escuelas a que nos visiten los grupos escolares para darles pláticas educativas, sobre todo de los animales que tenemos aquí”, señaló.