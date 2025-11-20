Aumentará Sinaloa 10 millones al presupuesto ganadero para 2026

El Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que incrementará en 10 millones de pesos el presupuesto 2026 destinado al sector ganadero, previo al envío de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos al Congreso del Estado.

El anuncio lo realizó durante la inauguración de la XLVIII edición de la Exposición Ganadera de Sinaloa, celebrada en el recinto de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS).

El mandatario explicó que el recurso adicional se aplicará al repoblamiento del hato ganadero y a la adquisición de maquinaria para las Asociaciones Ganaderas locales.

“El compromiso es que le vamos a poner 10 millones más y lo vamos a dedicar para maquinaria, que la tengan las ganaderas y la distribuya”, indicó ante cientos de productores presentes.

Rocha Moya sostuvo un diálogo con los ganaderos en lugar de emitir un discurso, donde escuchó planteamientos sobre apoyos recientes y la importancia de recuperar el estatus zoosanitario de Sinaloa. Productores señalaron que este avance implicaría mejores precios de venta, comparables a los que actualmente obtienen entidades como Sonora.

Juan Manuel Rodríguez, presidente de la Asociación Ganadera Local de Guasave, agradeció programas de entrega gratuita de pastura y semilla para pastizales, y destacó que la recuperación del estatus zoosanitario podría representar incrementos de hasta 40 o 50 pesos por kilo de becerro.

Otro productor, Rigoberto Mejía, de Navolato, resaltó el programa de mejora genética que ha permitido a pequeños ganaderos avanzar en la calidad de sus hatos. Señaló que la iniciativa contribuye indirectamente al trabajo del Comité Pecuario para elevar los estándares sanitarios.

El presidente de la UGRS, José Alfredo Sainz Aispuro, dio la bienvenida al mandatario y destacó que la feria permanecerá abierta 10 días con la participación de 32 expositores y 350 ejemplares en exhibición. Reconoció que los apoyos estatales fueron determinantes durante la sequía reciente, considerada una de las más severas en años.

A la inauguración asistieron también la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; el representante de la SADER en Sinaloa, Jesús Vega Acuña; el titular de Senasica en la entidad, Roel García Heredia; y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.