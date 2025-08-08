Aumento a tarifa de transporte público ‘es improcedente e ilógico’: Vialidad y Transporte

Un aumento a la tarifa del transporte público urbano en Culiacán resulta ilógica e improcedente, señaló el director de Vialidad y Transporte del Estado, Marco Antonio Osuna Moreno.

Apuntó que en redes sociales se ha difundido que en la capital sinaloense incrementarán los precios del pasaje de 12.50 a los 18 pesos, lo cual, dijo, no es factible.

”Hablar de 18 pesos, como lo menciona, eso es un aumento del 44 por ciento, eso es improcedente e ilógico”, aseveró Osuna Moreno.

Advirtió que para modificar las tarifas del transporte no solo se habla de camiones urbanos, sino que analizan los costos por kilometraje en taxis o transporte de carga.

Asimismo, subrayó que esas decisiones deben ser estudiadas y avaladas por un consejo técnico, así que no puede cambiarse de manera unilateral.

”Hay un consejo técnico de movilidad que es el que se hace cargo de la tarifa, que lo componen diferentes secretarías. No es facultad ni mía, ni de otras personas, solamente del consejo técnico. Está Obras Públicas, Sebides, el área de movilidad, los departamentos jurídicos de la Secretaría”.

”No nada más es la tarifa del camión urbano la que se analiza; se analiza la tarifa de taxis por kilómetros; la tarifa de los transporte de carga, cuánto cuesta un kilómetro de carga, a partir del segundo cuánto cuesta. Todo eso porque van contemplado dentro del costo de las obras. También los transportes foráneos. En cuanto el consejo técnico tenga algún adelanto, con mucho gusto”, recalcó el funcionario.

En ese sentido, el director descartó que pueda hacerse una modificación a las tarifas sin que sea autorizado y anunciado por el Gobierno estatal.

”Es totalmente falso el que vaya a haber un tarifazo como lo mencionan en redes sociales. El día que vaya a haber algún aumento, el día que se dé, que dé el dictamen el consejo técnico nosotros a través de los medios oficiales de Gobierno del Estado lo haremos saber”, enfatizó.

Recientemente, la Federación de Autotransportes del Estado insistió en que deben elevarse las tarifas del transporte público, ya que el gremio atraviesa una de las peores crisis de su historia.

Atribuyen a que durante el periodo de verano, el cual tiene bajas habituales en el flujo de usuarios por la suspensión de clases y vacaciones, se ha sumado una crisis económica que también ha lastrado la movilidad y la actividad.