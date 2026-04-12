$!Aumento al transporte en Sinaloa no resuelve problema de fondo: persisten fallas en servicio y condiciones laborales

El aumento a la tarifa del transporte urbano en Sinaloa, vigente desde el 2 de abril, no representa una solución de fondo a los problemas del sistema, donde persisten deficiencias en el servicio, condiciones laborales precarias para los choferes y falta de reordenamiento en las rutas. Luego de casi cuatro años sin incrementos, la tarifa subió de 12.50 a 15 pesos en camiones con aire acondicionado y de 11.50 a 13 pesos en unidades sin este servicio, mientras que el pasaje preferencial para estudiantes se mantiene en 3.50 pesos.

El ajuste, de acuerdo con autoridades, responde al aumento en costos de operación como el diésel y la inflación, además de que concesionarios se comprometieron a mejorar las condiciones de las unidades. Sin embargo, desde el sector de los choferes se advierte que el incremento no impacta directamente en sus ingresos ni en la calidad del servicio que se presta diariamente.

El secretario general del Sindicato de Choferes del Transporte Urbano de Culiacán, Flavio Rolando Ibarra, explicó que los operadores trabajan bajo un esquema de comisión, lo que limita sus percepciones incluso con el aumento. “El aumento del pasaje no es la solución”, afirmó. “Si un patrón le paga el 10 por ciento, el chofer va a ganar 35 centavos nada más por cada estudiante”.

Detalló que esta situación se agrava en rutas con alta demanda estudiantil, donde predominan las tarifas preferenciales, reduciendo el ingreso real de los operadores pese al volumen de pasaje. A ello se suman condiciones laborales irregulares. “Hay algunos patrones que sí tienen esa prestación, pero no todos... sí hace falta”, dijo en referencia a la seguridad social.

Indicó que muchos choferes laboran jornadas extensas, desde la madrugada hasta la noche, sin prestaciones ni certeza laboral, lo que impacta también en la calidad del servicio. Ante este panorama, sostuvo que el problema del transporte es estructural y no se resuelve con aumentos a la tarifa, sino con cambios de fondo.

El líder sindical planteó que una solución estructural sería establecer un sueldo base y reorganizar el sistema de rutas. “Nosotros estamos pidiendo que se generalice con un sueldo base a todas las rutas”. “Se acabaría toda la problemática que hay”, planteó.

Usuarios: aumento sin mejora en el servicio Usuarios del transporte coincidieron en que el incremento no se refleja en una mejor calidad del servicio. Irma Cazares señaló que las unidades suelen tardar más de lo habitual y muchas no cuentan con aire acondicionado, pese a las altas temperaturas. “Valdría la pena que aumenten si hubiera mejor trato y mejores condiciones”, expresó. Por su parte, Valka Mendívil consideró que el servicio sigue siendo deficiente, con camiones en mal estado y tiempos de espera prolongados, especialmente en horas pico. “Yo creo que sí deberían meter más unidades y mejorar, darles mantenimiento porque voy en plena lluvia para que te mojando más adentro que afuera y, más que nada, el tiempo de espera”, dijo. “Aumentan la tarifa, pero no siento que mejoren el servicio, o sea sí es cierto, unos te cobran menos si vienes sin aire, pero de todos modos sigue aumentando”.

En tanto, Walter Gabriel Villanova, quien además es estudiante, describió el servicio como deteriorado, con unidades en malas condiciones y choferes que, tras largas jornadas, presentan actitudes agresivas. “Como pasan los años, los camiones se van descomponiendo asientos, los aires no sirven y los camioneros, después de un día muy pesado, se ponen muy agresivos algunos y el tiempo de espera muy largo son algunas partes, por ejemplo el domingo o sea hay por rutas, hay unos dos”. Los usuarios también señalaron que el costo impacta en su economía diaria, especialmente en quienes utilizan más de una ruta.