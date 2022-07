Aumento al transporte no es suficiente para cubrir los gastos, advierten Permisionarios de Culiacán

Tras el anuncio del Gobernador Rubén Rocha Moya sobre el aumento de un peso a la tarifa del transporte en todo Sinaloa, el Presidente de la Alianza de Permisionarios y Concesionarios de Minibuses Blancos en Culiacán, José Guadalupe Quintero Vega, señaló que la cantidad que se fijó no es la más propicia.

El líder permisionario, afirmó que esta tarifa no alcanza a cubrir los gastos que suelen realizar en las unidades; además, existe una alza en los combustibles como el diesel, el cual mantiene un precio promedio de 24 pesos por litro.

“Quizá no es la más aceptable o propicio para lo que nosotros tenemos, ya que los insumos han subido muchísimo, ya que el diésel ha subido 4 pesos, 5 pesos más caro”, dijo.

Comentó que el gobernador les garantizó que buscará la manera de apoyarlos para que no absorban los costos del descuento a estudiantes, ya que el alza en la tarifa no aplicará para ellos, mientras que a las personas discapacitadas no se les cobrará.

“Él está consciente que no está bien que nosotros la absorbamos al 100 por ciento el descuento, que iba a ver las menear para ver cómo ayudarnos ahí, ese fue el compromiso por eso nosotros aceptamos ya que la ley dice que el descuento debe de ser de hasta el 50 por ciento”, detalló.

Por tal motivo, los socios permisionarios seguirán sosteniendo reuniones con el mandatario, a fin de llegar a un acuerdo que permita no afectar la tarifa al estudiantado.

Quintero Vega añadió que, se está al tanto de que los usuarios no están conformes con el servicio de transporte urbano, por lo que se buscará hacer mejoras en la atención a los pasajeros.

“Sabemos que trabajar mucho para mejorar la imagen del transporte, que hay mucho que hacer todavía” , sostuvo.

Fue este lunes cuando el gobernador Rocha Moya confirmó el aumento de un peso en la tarifa al pasaje, a pesar de que en reuniones previas con los concesionarios, estos le solicitaron que el incremento no fuera menor a los tres pesos.

Una vez que se publique el aumento al pasaje en el Periódico Oficial del Estado, la tarifa en las unidades con aire acondicionado será de 12.50 pesos, en los camiones sin aire acondicionado será de 11 pesos y los estudiantes seguirán pagando 3.50 pesos.