CULIACÁN._ El sector empresarial está enfrentando casos en aumento de fraude interno, alertó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Culiacán, Sergio Álvarez.

Detalló que los delitos que corresponden al abuso de confianza o sustracción en las cuentas de los patronales e inventarios por parte de colaboradores se están dando en Sinaloa pero también lo han visto en Jalisco, Guanajuato y en la Ciudad de México.

“Se está dando mucho el tema de delitos que tienen que ver con fraude interno, abuso de confianza, colaboradores que sustraen inventarios, que sustraen de las cuentas de los patronales”, dijo.

“Son cosas que se han oído de las que si se están hablando, no solamente aquí, a nivel nacional; lo he visto en Jalisco, lo he visto en Guanajuato, en la Ciudad de México”.

Sergio Álvarez criticó que en la procuración de justicia se han topado con lentitud en los casos, burocracia excesiva al intentar llevar a cabo un juicio para proteger sus bienes y que retrasar aún más los procesos judiciales.

“En lo local hemos escuchado de estos delitos, quejas de algunos empresarios del tiempo que tardan para hacer una denuncia, del tiempo que tardan para moverse los expedientes y de toda la burocracia con la que se han tenido que topar para enfrentar un juicio para proteger sus bienes”, apuntó.

El líder de Canacintra Culiacán opinó que el comportamiento delictivo está influenciado por la percepción de la probabilidad de recibir un castigo, señalando que la impunidad y la incidencia del delito están directamente relacionadas.

“El delito conforme la impunidad sube, el delito aumenta, es una proporcionalidad, son como dos líneas que se siguen. Una vez que la impunidad baja, el delito también tiende a bajar porque el que comente un delito, lo comete porque sabe que su posibilidad de recibir un castigo, es baja”.