Aún con las constancias mayoría entregadas a los virtuales ganadores de las elecciones el pasado 2 de junio, los resultados de la jornada electoral no serán oficiales hasta la toma de protesta de diputaciones y Presidencias Municipales, informó la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, Carolina Chávez Rangel.

“La fecha límite para que esto se resuelva es la toma de posesión del cargo. En el caso del Congreso, las diputaciones se estarán instalando el 1 de octubre y en el caso de las Presidencias Municipales el 1 de noviembre”.

“En el caso del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, una vez recibidos los recursos, también las candidaturas, las personas que así lo consideren o partidos pueden acudir a la impugnación federal. Entonces no es de que el Tribunal vaya a tener de aquí a la fecha de toma de protesta, sino que dejamos un espacio para que puedan acudir a la instancia federal.

En Noticiero Noroeste, la funcionaria aclaró que después de la toma de protesta de los ganadores y ganadoras de las elecciones hay un supuesto de irreparabilidad donde los inconformes ya no pueden hacer nada.

Asimismo, explicó que en las leyes están previstos ciertos supuestos bajo los cuales se puede anular una casilla o una elección, por ejemplo, que no se haya llevado el cómputo en el lugar que estaba destinado para ello, que no se hubieran instalado el 20 por ciento de las casillas, que no hubieran dejado entrar a los representantes de partido de una casilla, que hubiera habido violencia en la misma, o que hubiera una diferencia de cinco puntos entre el primer y segundo lugar.

El TEESIN está a la espera de recursos de revisión para impugnar las elecciones del pasado 2 de junio, dijo Chávez Rangel ante el anuncio de los candidatos de la Coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, a las Presidencias Municipales de Culiacán y Mazatlán, Érika Sánchez y Guillermo Romero, respectivamente, quienes dijeron hubo irregularidades en los procesos electorales.

En otros temas, recordó que previo a los comicios del pasado fin de semana, durante las campañas políticas, los diferentes partidos presentaron alrededor de 80 recursos de revisión de procedimientos sancionadores, superando los 51 recursos que conocieron en las elecciones de 2021, cuando la ciudadanía votó por la gubernatura de Sinaloa.