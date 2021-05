Aún con decisión del TEPJF, Estrada Ferreiro no ve riesgo de perder elección

Aún con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de revocar la aprobación de las candidaturas comunes de Morena y el Partido Sinaloense, entre ellas la de Jesús Estrada Ferreiro, el Alcalde con licencia que busca la reelección en Culiacán sostuvo que no ve riesgo de perder la elección.

El morenista sostuvo que sí los afectará la resolución de la Sala Regional de Guadalajara, porque las boletas ya están impresas, pero quien resultará mayormente afectado, son las posibles pluris que se llevaría el Partido Sinaloense, pero recalcó que su candidatura a la Presidencia Municipal no está comprometida, mucho menos su triunfo.

“Nos afecta porque hay descontrol, porque estamos a unos cuantos días de la elección y creo que las boletas ya están hechas, entonces ya vamos en candidatura común, imagínate a la gente, cómo le avisamos que no pueden votar por mí en la boleta del PAS, entonces sí nos afecta”, expresó.

“A mí se me hace que está muy presionado esto, pero si la gente estuviera enterada, completamente de esto, pues no vota por el PAS, vota por Morena...seguimos siendo aliados de facto, porque la idea es esa, la idea no es la formalidad, sin embargo la formalidad cuenta para el PAS porque son registros que van a quedar en la estadística, sobre todo en las pluris”, añadió.

Estrada Ferreiro indicó que tanto el PAS como Morena presentarán recursos de impugnación, pero reiteró, que su triunfo en las urnas el 6 de junio se dará a pesar de esto.

“Se va a meter un recurso, por parte del PAS, y probablemente por parte también de nosotros, por lo individual, cada uno por su lado, porque la ley lo permite hacerlo, estos viendo esa situación, yo no conozco a fondo la resolución, lo único que sé es que yo como candidato a reelección, tengo que ir por mi partido nada más”.

“Vamos a tener problemas, dificultades de confusión, ojalá y que no, pero no le veo yo riesgo de perder de todas maneras”.

-- ¿Usted cree que no le va afectar?

“No, para nada, en lo particular no, no sé otros candidatos, porque no somos iguales, yo pido el voto por todos los de Morena, pero no todos merecimos la misma confianza, la gente que piensa, que valora, no se va con la finta de los cuatro de cuatro, vota por uno, por otro o por los cuatro”.

-- ¿Dan los tiempos para presentar una impugnación?

“Pues, yo creo que no, pero la lucha se le hace, porque si el recurso se gana, aún y cuando ya haya habido una elección, puede haber consecuencia, si la ganamos no pasa nada, pero al PAS sí le va afectar, porque las pluris pueden salir disminuidas”.

Actualmente Estrada Ferreiro va con María del Rosario Valdez Páez como su síndica procuradora, quien es del Partido Sinaloense, pero sostuvo que a pesar de todo, ella permanecerá en su fórmula.

“Desde un principio le dije yo a ella, en cuanto me notificaron, le dije, ‘no importa, tú te quedas como Morena, para que no pierdas la oportunidad, en entendido de que sigue siendo de la ideología del PAS’, por lealtad a su partido, pero para fines electorales, va a ser Morena, mientras se resuelve lo otro”, manifestó.

El morenista reconoció que en el debate entre los candidatos a la Alcaldía Municipal celebrado el pasado 22 de mayo sólo usó la marca de su partido, esto para evitar amonestaciones y cumplir con la ley, cosa que seguirá haciendo de ahora en adelante.

“Sabíamos que iba a haber ese problema, no pusimos PAS-Morena”.

-- ¿Así será ya en todos sus eventos?

“Sí, en tanto se resuelva o llegue la elección... mira al margen de que esté bien o mal la resolución, no queremos trastocar una decisión de la autoridad porque, número uno, vamos ganando, es necesario respetar a las autoridades”.