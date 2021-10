Aún no define Rocha Moya el cargo de Cuén Ojeda en su gabinete

Rubén Rocha Moya, Gobernador electo, todavía no define el cargo que desempeñará en su gabinete el líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, anunció en conferencia a pregunta expresa de la prensa.

“Hay Secretarías que no son resueltas, que no están resueltas, una de ellas es la Secretaría de Salud; por supuesto la propuesta mía es que Héctor esté en el gabinete y lo estamos viendo”, dijo.

-¿No se va a quedar sin nada Cuén?

-No, no se va a quedar sin nada Héctor Cuén, con el PAS ya tiene ocho diputados, y tiene cinco presidencias municipales y quiero que esté en la administración.

En la conferencia de prensa donde anunció a su equipo de transición, el Gobernador electo enfatizó que no está en negociaciones con Cuén Ojeda, ni con otros actores políticos en la integración de su gabinete.

“Quiero que esté y quiero aclarárselos muy bien, yo no estoy negociando ni con él ni con nadie. Si yo invito a los compañeros del PAS es porque quiero que estén en mi administración, es decisión nuestra, no hay un documento firmado, no tengo ningún compromiso político, ni político ni de ninguna otra naturaleza con nadie”, subrayó.

“Pero me gusta integrar un equipo incluyente, no necesito acuerdos políticos para integrar a la gente que para mí justamente deben de estar y me van a ayudar a gobernar”, añadió.

Rocha Moya también confirmó que la ex priista Rosa Elena Millán Bueno será parte de su administración, aunque fue su contrincante en las urnas por la Gubernatura cuando contendió por el partido Fuerza por México en el reciente proceso electoral.

“Rosa Elena Millán ya me confirmó que va al gobierno, pero vamos a hablar de algunas alternativas, ella no encabeza una Secretaría, pero ella está de acuerdo en incorporarse en otro nivel, y lo estamos platicando”, anunció el Gobernador electo.