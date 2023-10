La mujer localizada sin vida y con signos de violencia cerca del Dique La Primavera en Culiacán, sigue sin ser identificada, pues no hay reportes de búsqueda en el estado que coincidan con sus características, dijo la titular de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa.

“No hay un reporte de búsqueda, la señora no ha sido identificada, no ha sido reclamado por nadie en ese lugar aledaño, pero solo ya hubo la revisión de los reportes de búsqueda y nadie que coincida con esos rasgos, no hay, por lo tanto, una identificación, porque no hay ninguna familia que aparezca”, informó a medios de comunicación.