¿Aún no legalizas tu ‘auto chocolate? Hay 16 mil citas disponibles en Sinaloa

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa tiene disponibles 16 mil 227 citas para legalización de automóviles de procedencia extranjera.

Desde el 5 de abril que inició el proceso de registro de los “autos chocolate” ha legalizados 6 mil 226 vehículos, mil 901 en Culiacán, mil 725 en Los Mochis, mil 450 en Guasave, 794 en Guamúchil y 356 en Mazatlán.

Además hay 12 mil 573 citas programadas en las ciudades mencionadas a realizar el trámite.

La cita se programa a través del portal se internet http://regularizaauto.sspc.gob.mx/. En la página el usuario deberá colocar su CURP en el cuadro que lo indique y otros datos personales. Posteriormente tendrá que seleccionar la opción “ Acepto usar estos datos para generar mi cita”.

Los requisitos a cumplir son: no estar anotado en el Registro Público Vehicular (REPUVE), no tener reporte de robo en Canadá o Estados Unidos, corresponder a la región de Norte América (el Número de Identificación Vehicular debe iniciar con 1, 2, 3, 4 ó 5), el modelo del carro tiene que ser 2016 o anterior, no ser vehículo de lujo, deportivo o blindado y no haber sido importado temporalmente o internado al país en fecha posterior al 19 de octubre de 2021.