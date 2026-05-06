Aún sin fecha para reunión con Sheinbaum: Gobernadora de Sinaloa

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, informó que aún no hay una fecha definida para reunirse con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pero que han mantenido comunicación tras asumir el cargo hace cinco días.

Señaló que el encuentro podría darse en las próximas semanas, o incluso meses.

“Aún no me dan fecha, este sí, hemos tenido alguna comunicación, pero no hay todavía una fecha concreta para reunirme con la presidenta”, expresó.

La Mandataria reiteró que no existe información adicional sobre el encuentro.

“Aún no nos hemos coordinado, pero sí, este en algunas semanas o meses me estaré reuniendo con la Presidenta si ella así lo determina o me dé fecha para visitarla”, dijo.

Hace cinco días, el pasado sábado 2 de mayo, Bonilla Valverde fue elegida por el Congreso del Estado como la Gobernadora interina de Sinaloa tras la licencia solicitada, un día antes, por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Este habría comunicado que su decisión buscaba facilitar el desarrollo de las indagatorias y garantizar la actuación de las instituciones de justicia, luego de que la Fiscalía General de la República solicitara al Gobierno de Estados Unidos información, pruebas y documentación necesarias para poder realizar un nuevo análisis del caso.