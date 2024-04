La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa continúa en proceso de localización de ocho de las 66 personas privadas de su libertad durante la jornada del 22 de marzo en Culiacán; sin embargo, a casi dos semanas no hay indicios que permitan hallarlas, admitió el titular Gerardo Mérida Sánchez.

Mencionó que al visitar a las demás personas que fueron plagiadas y ya retornaron a sus hogares, ninguna está dispuesta a declarar para esclarecer los hechos.

“Nosotros vamos a donde creemos o a donde nos den algún indicio, para allá vamos. Ojalá y los encontremos vivos, pero en eso andamos, y no hay algún indicio que no diga alguna situación física hacia ellos, los familiares dicen ‘nosotros estamos bien’”.

“Sedena, Policía Municipal, Policía Estatal, Policía de Investigación vamos y nos acercamos a esos domicilios, pero la gente que hay ahí, bien sea los que retornaron o algún familiar, se niegan a decir algo que nos dé luz o que le dé luz a la investigación que se está llevando a cabo”, declaró Mérida Sánchez.

En ese sentido, detalló que de nueve carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía del Estado sobre estos hechos, cuatro iniciaron a partir de una denuncia. No obstante, ninguno de los cuatro denunciantes son las víctimas, sino que han sido familiares o vecinos.

Manifestó que entre el listado de ocho personas sin localizar figuran cinco hombres y tres mujeres, todos mayores de edad, y los operativos de búsqueda en coordinación con fuerzas federales se mantendrá en tanto no aparezcan.

Además, sostuvo que la única hipótesis que han formulado alrededor de estos hechos es de que pudieron desatarse por un robo al interior de grupos criminales.

“Esa es la única situación que, al menos en lo personal, yo conozco y yo sé. La investigación la tiene la Fiscalía, pero es la que está abundando”.

“(Las fuerzas federales) Lo único que puedo decir es que no se han retirado. No hemos visto nada, hay coordinación con la Novena Zona, Guardia Nacional, con la Fiscalía, y hasta ahorita no ha habido movimientos hacia el exterior”.